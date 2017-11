Basel ICE im Bahnhof Basel entgleist - Schweizer Bahn: Keine Verletzten

Im schweizerischen Basel sind Waggons eines ICE entgleist.

Im Bahnhof von Basel ist am Mittwoch ein ICE entgleist. Das bestätigten die Schweizer Bahnen SBB. Laut SBB waren bei der Einfahrt des ICE 75 in den Schweizer Bahnhof drei Wagen aus den Schienen gesprungen, nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. 500 Reisende konnten den Zug demnach verlassen. Ein Fahrmast und die Fahrleitung wurden beschädigt, der Bahnhof Basel SBB ist derzeit ohne Strom. Laut SBB ist der Zugverkehr unterbrochen.



Auch die Deutsche Bahn informierte über Twitter. Der ICE war am Vormittag in Hamburg losgefahren und hätte um 18 Uhr in Zürich eintreffen sollen.