Stuttgart Hitzerekord für April knapp verpasst - Rückkehr des normalen "April-Wetters" steht bevor

Von einem Monat, der sprichwörtlich macht, was er will, sind ein paar Wetterkapriolen zu erwarten. Doch ein so heißer April scheint doch ungewöhnlich. Selten, aber nicht einmalig, sagen Experten - und nicht von Dauer. Der Hitzerekord wurde verpasst.

Der Sommer ließ dieses Jahr nicht lange auf sich warten - und hat sich im Südwesten schon einmal gezeigt. Die Temperaturen kletterten am Donnerstag nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bereits knapp an die 30-Grad-Marke und am Samstag gleich noch einmal. Rekordverdächtige Werte? „„Nicht ganz“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster am Sonntag in Stuttgart. „2012 war es noch heißer.“ Lange andauern soll das Sommerwetter jetzt nicht mehr: Der April kehrt laut Vorhersage zu seiner gewohnt abwechslungsreichen Form zurück - mit Wind, Regen, vereinzelten Gewittern.

Dass Baden-Württemberg im April derart von der Sonne verwöhnt wird, ist zwar selten, aber nicht einmalig, wie Meteorologe Schuster sagte. Vor sechs Jahren, am 28. April, hatten die Thermometer etwa in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) 32,9 Grad angezeigt. Zum Vergleich: Am Donnerstag und am Samstag, laut DWD die bislang wärmsten Tage dieses Jahres im Land, wurden im Taubertal 27,2 und 28 Grad gemessen. Den Höchstwert am Samstag konnte allerdings eine Stadt in der Ortenau für sich verbuchen: Rheinau mit 29,6 Grad.

Schon zu Beginn der neuen Woche soll aber Schluss sein mit dem Sonnenbaden: Am Montag soll es heftig regnen in einigen Regionen, gefolgt von einem Sonne-Wolken-Mix am Dienstag und noch mehr Regen zur Wochenmitte. Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart kündigte am Wochenende die Rückkehr zum „normalen April“ an. Spätestens zum Ende der Woche werde kein Thermometer mehr 20 Grad anzeigen, sagte der Meteorologe. Die Rückkehr des launischen Aprilwetters wird demnach von starkem Wind begleitet, der im Bergland auch mal stürmisch ausfallen kann.