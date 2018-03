Freiburg Heute letzte Plädoyers im Freiburger Mordprozess gegen Hussein K.

Im Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg sind am Montag (9 Uhr) die Plädoyers von Nebenkläger und Verteidigung geplant.

Zudem hat der Angeklagte, wie üblich in Strafprozessen, die Möglichkeit eines letzten Wortes. Das Urteil soll Gerichtsangaben zufolge am 22. März gesprochen werden. Hussein K., zu dessen Alter und Herkunft es widersprüchliche Angaben gibt, werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Er hat zugegeben, im Oktober 2016 nachts in Freiburg eine 19-jährige Studentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt zu haben. Sie ertrank im Wasser des Flusses Dreisam.

Die Eltern des Opfers sind Nebenkläger. Der Staatsanwalt hatte sein Plädoyer am vergangenen Freitag gehalten. Er forderte eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung sowie das Feststellen der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren Haft nahezu ausgeschlossen.