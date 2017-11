Kirchzarten/Konstanz Heftiges Unwetter im Süden

Der erste starke Sturm im November trifft den Südwesten. Orkanböen knicken vielerorts Bäume um. Innerhalb kurzer Zeit gehen Notrufe bei der Polizei ein.

Ein kräftiger Herbststurm hat vielen den Sonntag vermiest. Die Polizei berichtete vielerorts von Überflutungen, umgefallenen Bäumen oder Baugerüsten und zeitweise gesperrten Straßen. Auf dem Bodensee wurde der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen eingestellt. Auf die Oberleitungen der Höllentalbahn im Südschwarzwald stürzten zwei Bäume, die Strecke bei Kirchzarten blieb drei Stunden gesperrt.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg gingen innerhalb kürzester Zeit etliche Notrufe ein, die mit dem Unwetter zusammenhingen. Beim Polizeipräsidium Tuttlingen waren es allein 30 Notrufe. So gab es einige Unfälle aufgrund des Sturms mit Regen und orkanartigen Böen. In Trossingen fiel ein Baum auf ein Haus und beschädigte außerdem ein Auto.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Zollernalbkreis wurden umgestürzte Bäume, beschädigte Verkehrseinrichtungen und überschwemmte Straßen gemeldet. Starke Niederschläge haben ein geplantes Baugebiet in Schwörstadt im Landkreis Lörrach unter Wasser gesetzt. Innerhalb von 26 Stunden fielen dort 70 Liter Regen pro Quadratmeter und überfluteten das Gelände. Bereits am Samstagabend hatte eine Schlammlawine in der 2400-Einwohner-Gemeinde den Ablauf eines Entwässerungskanals verstopft. Um eine Überschwemmung zu vermeiden, entfernte ein Anwohner bis 3 Uhr morgens alle paar Minuten das angeschwemmte Material. Auch die Landkreise Konstanz, Ravensburg und der Bodenseekreis waren von größeren Regenmengen, Überflutungen und starken Sturmböen betroffen. Die Einsatzzentrale des Führungs-und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Konstanz zählte 40 Einsätze.

Überwiegend gingen Anrufe wegen umherfliegender oder umgefallener Baustellenabsperrungen und Verkehrsschilder sowie wegen umgefallener Bäume ein. In Wangen im Allgäu gab es einen Erdrutsch auf die Bundesstraße 32. Die Strecke blieb stundenlang gesperrt.

Bei starkem Wind kippten auf der Rastanlage Denkendorf im Kreis Esslingen zwei Kleinlaster um. Eine Insassin wurde verletzt. Drei parkende Autos wurden zusammengeschoben.