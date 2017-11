Stuttgart Handschlag für das Klima

Klima-Allianz der Bundesstaaten: Der Gouverneur von Kalifornien spricht im Stuttgarter Landtag. Ein Appell für Kampf gegen Treibhausgase.

Wenn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über den kalifornischen Gouverneur Jerry Brown spricht, gerät er regelmäßig ins Schwärmen. Der 69-jährige Schwabe lobt die „große visionäre Kraft“ des 79-jährigen Amerikaners. Seit dessen Auftritt gestern im Landtag kann man nachvollziehen, warum der Grüne so begeistert ist über seinen politischen Partner. Ungewöhnlich drastisch beschreibt Brown da die Folgen des Klimawandels: „Die Zivilisation wird fast zur Schlachtbank geführt.“ Alle Staaten und jeder Einzelne müssten sich ändern. „Das Problem ist riesig. Es kommt zur Katastrophe, wenn wir nichts tun“, betont Brown.

Die ungewöhnliche Freundschaft der beiden älteren Herren hat vor zwei Jahren begonnen. Da haben Kretschmann und Brown den Grundstein gelegt für eine Klima-Allianz ihrer Bundesstaaten. Es war eine Idee von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Inzwischen sind dem Bündnis zur Reduzierung der Treibhausgase 200 Partner aus 40 Staaten beigetreten, zuletzt auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz. „Diese Allianz war ein wichtiger Treiber, um das Klimaabkommen von Paris 2015 zustande zu bekommen“, sagt Kretschmann unbescheiden.

Im Plenum des Stuttgarter Landtags präsentiert sich Brown als Vorkämpfer für den Klimaschutz. „Wir müssen der Welt einen Weckruf schicken“, ruft er den Abgeordneten zu, die dem Besucher parteiübergreifend applaudieren. Treibhausgase seien „Teil unseres Lebens und deshalb muss sich das Leben ändern“.

Der US-Demokrat erinnert daran, dass sein republikanischer Vorgänger, der Action-Schauspieler Arnold Schwarzenegger, in Kalifornien den Kampf gegen den Klimawandel eröffnete. Die Erderwärmung sei ein Problem aller Menschen. Den Namen von US-Präsident Donald Trump, der den Klimawandel bestreitet und das Pariser Abkommen gekündigt hat, erwähnt Brown nicht. „Die Vereinigten Staaten sind kurz im Urlaub. Aber sie kommen wieder“, umschreibt er die innenpolitische Gefechtslage. Der Klimaschutz sei eine „fürchterliche Herausforderung“, die „wie ein Felsblock der Trägheit vor der Welt“ stehe. Noch vor 2050 müssten die Treibhausemissionen auf null gesenkt werden.

Allerdings ist auch im grünen Vorzeigeland Baden-Württemberg in Sachen Klimaschutz manches im Argen. Das selbst ernannte Musterland wird seine Ziele zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes für 2020 deutlich verfehlen. Im günstigen Fall fehlen laut Umweltminister Untersteller zwei Prozentpunkte, es könnten aber auch sechs Punkte werden. Verantwortlich seien der Stromsektor, die Landwirtschaft und der Verkehrssektor. Bis 2020 sollte nach einem Beschluss der grün geführten Landesregierung der CO2-Ausstoß um mindestens 25 Prozent gegenüber den Werten von 1990 sinken.

Winfried Kretschmann plant bereits seine nächste Reise nach Kalifornien. Im kommenden Jahr will der Grünen-Regierungschef erneut ins Silicon Valley bei San Francisco reisen. Denn man wolle nicht nur beim Klimaschutz kooperieren, sondern auch bei anderen Zukunftsthemen wie dem autonomen Fahren. Kretschmann sagt dazu: „Ich bin sicher, dass Baden-Württemberg und Kalifornien ganz wesentliche Beiträge zur Mobilität der Zukunft leisten werden.“

Die Zusammenarbeit

Den Auftakt für die Kooperation zwischen Baden-Württemberg und dem US-Bundesstaat Kalifornien machte die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding – eine Abmachung gegenseitigen Einverständnisses – im Jahr 2015. Das Besondere: Hier kooperieren nicht Staaten, sondern Bundesländer und Regionen. Heute sind 200 Akteure im Kampf gegen den Klimawandel vereint. In den USA gehört etwa New York dazu, in Mexiko die Hauptstadt Mexiko-Stadt. (mic)