Potsdam Guide Michelin: Neue Sterne-Restaurants in Grenzach-Wyhlen und Tuttlingen

Gourmet-Freuden in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) und Tuttlingen: Dort gibt es nun offiziell ein mit dem begehrten Michelin-Stern dekoriertes Restaurant. Insgesamt bleibt der Südwesten mit 74 Sterne-Restaurants, darunter 2 Mal 3 und 7 Mal 2 Sterne, deutlich an der Spitze der Bundesländer.

Neu mit einem Stern sind neben dem Haus „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) und dem „Anima“ in Tuttlingen auch das Restaurant „Emma Wolf since 1920“ und „Le Corange“ in Mannheim und „Siedepunkt“ in Ulm dekoriert worden. Zwei Sterne verloren hat „Brenners Park-Restaurant“ in Baden-Baden. Ein Stern verloren haben „Rilke Restaurant Kerzenstube“ in Backnang (Rems-Murr-Kreis), „Die Ente“ in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis), „Landgasthof am Königsweg“ in Kirchhein unter Teck/Ohmden (Kreis Esslingen) und „Landgasthof Adler“ in Rosenberg (Ostalbkreis).

Baden-Württemberg kann sich zudem mit einem neuen Zwei-Sterne-Restaurant schmücken. Das Gourmet-Restaurant „Le Cerf“ in Zweiflingen (Hohenlohekreis) mit Küchenchef Boris Rommel hat im „Guide Michelin“ 2018, der am Dienstag in Potsdam vorgestellt wurde, einen Stern hinzugewonnen.



Alle Sterne-Restaurants in unserer Region: (Rot markiert die "Neuen")





Wer drei „Michelin“-Sterne bekommt, gehört zu einer sehr exklusiven Gruppe von Restaurants. Die neue Deutschland-Ausgabe des „Guide Michelin“ zählt elf Häuser, eins mehr als im Vorjahr.

- „Restaurant Bareiss“ in Baiersbronn (Baden-Württemberg) mit Küchenchef Claus-Peter Lumpp

- „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn (Baden-Württemberg) mit Küchenchef Torsten Michel

- „Atelier“ in München (Bayern) mit Küchenchef Jan Hartwig

- „Restaurant Überfahrt“ in Rottach-Egern (Bayern) mit Küchenchef Christian Jürgens

- „The Table“ in Hamburg mit Küchenchef Kevin Fehling

- „La Vie“ in Osnabrück (Niedersachsen) mit Küchenchef Thomas Bühner

- „Aqua“ in Wolfsburg (Niedersachsen) mit Küchenchef Sven Elverfeld

- „Vendôme“ in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) mit Küchenchef Joachim Wissler

- „Waldhotel Sonnora“ in Dreis (Rheinland-Pfalz) mit Küchenchef Clemens Rambichler

- „Victor's Fine Dining“ in Perl (Saarland) mit Küchenchef Christian Bau

- „GästeHaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken (Saarland) mit Küchenchef Klaus Erfort