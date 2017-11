Konstanz Grundschüler verlieren im Ländervergleich: "Die Lage ist äußerst prekär"

Eine Umfrage des Lehrerverbands zeigt hohe Ausfälle in den Schulen. Kritik an Äußerungen der Kultusministerin wird laut.

In der Bildung steckt der Wurm. Aufgrund der jüngsten IQB-Studie, die den Grundschülern Baden-Württembergs ein Abrutschen im Ländervergleich attestiert, nehmen die Schuldzuweisungen zwischen Kultusministerin und Bildungsgewerkschaft zu. „Wir müssen uns mit der Frage befassen: Welcher Lehrer unterrichtet wie? Und was? Und mit welchem Erfolg?“, hatte Ministerin Susanne Eisenmann unlängst erklärt und damit den Groll von Pädagogen auf sich gezogen.

Von dort kommt jetzt massive Gegenwehr. Christoph Wolk, Vorsitzender des VBE Südbaden, sieht eine unheilvolle Entwicklung: Die Reformflut der vergangenen Jahre führe jetzt zu der von seinem Verband vorhergesagten Situation, dass die Aufgaben die Möglichkeiten vieler Lehrer übersteigen. Im Kern fehle eine höhere fünfstellige Zahl an Pädagogen allein in Südbaden, so Wolk. „Die Lage ist äußerst prekär.“

Lehrermangel – an diesem Thema arbeitet sich Wolks Verband seit vielen Jahren ab, freilich ohne erkennbaren Fortschritt, wie er und seine Mitstreiter Dirk Lederle und Silke Lienhart bei einem Redaktionsgespräch feststellen. Sie verweisen auf eine aktuelle VBE-Umfrage im Schulkreis Konstanz. Danach hat mehr als die Hälfte der Grundschulen keine ausreichende Lehrerversorgung. Das heißt, dass an den betroffenen Schulen täglich Unterricht ausfällt. Ein nur wenig besseres Bild bietet der gesamte südbadische Raum, wo es laut Umfrage an 40 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen Ausfälle gibt. „Da muss sich die Landesregierung nicht wundern, dass die Ergebnisse nicht stimmen,“ sagt der Realschulrektor aus Breisach.

Ein Manko ist nach Ansicht des Verbandes, dass nicht ausreichend ausgebildete Lehrer dem Markt zur Verfügung stehen, schon gar nicht in Grenznähe zur Schweiz. Allein in Südbaden seien seit dem Schulbeginn 800 Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden, darunter 90 Prozent sogenannte Nichterfüller: Lehrer also, die keine fachliche und pädagogische Ausbildung haben. „An unserer Schule unterrichtet beispielsweise ein ehemaliger Bankkaufmann Deutsch und Französisch.“ Er mache das gut, sei dafür aber letztlich nicht ausgebildet. „Schulen brauchen feste Stellen für Krankheitsvertretungen“, fasst Wolk die Forderungen seines Verbands zusammen.

Frust im Lehrerzimmer

Seine Kollegin Silke Lienhart von der Teggingerschule Radolfzell verweist auf eine spürbare „Unruhe im Schulsystem“. Die Reformen der vergangenen Jahre hätten die Lehrer an allen Schulen erheblich gefordert. „Lehrer müssen wieder ihr Kerngeschäft ausüben können,“ stellt sie fest. Ganz erheblich sei die personelle Unterdeckung im Sonderpädagogischen Bereich, in dem die Hälfte aller Kollegen keine spezifische Ausbildung dafür hätten.

Hinzu komme ein Gehaltsgefälle zwischen Lehrern an unterschiedlichen Schularten, das schon mal 500 Euro Brutto betrage. „Wir alle stecken sehr viel Energie rein, es gibt eine große Solidarität in den Kollegien; andererseits gibt es diesen Frust, nicht unterstützt zu werden,“ sagt Lienhart, die diesen Frust auch als Personalrätin mitbekommt.

Eine der großen Sorgen ist aus Sicht von Vorstandsmitglied Dirk Lederle, dass es zum Wegfall des verbindlichen Sprachunterrichts kommt. In Zeiten, in denen gerade auf mehr Unterricht und Integration gesetzt werden muss, sei eine Fortführung zwingend, stellt der Realschulrektor aus Heitersheim fest.

Ernüchternd ist indessen eine Hochrechnung des Lehrerverbandes über fehlende Pädagogen. Der ehemalige VBE-Südbadenchef Josef Klein (Rickenbach) geht inzwischen von mehreren Zehntausend Lehrern allein für Südbaden aus, was auch sein Nachfolger bekräftigt. Politisch sind diese Wunschzahlen kaum durchsetzbar. Zuletzt wurde der Kultus-Etat im Doppelhaushalt 2018/19 um 1350 zusätzliche Lehrerstellen aufgestockt.