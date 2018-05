Freiburg Grüne verlieren Freiburg - Newcomer Horn wird auf Wahlparty angegriffen

Überraschung in Freiburg: Grünen-Politiker Dieter Salomon unterliegt bei der Oberbürgermeisterwahl. Er muss das Amt an den politischen Newcomer Martin Horn abgeben. Seine Freude wird jedoch durch einen plötzlichen Angriff gedämpft.

Der grüne Oberbürgermeister von Freiburg, Dieter Salomon, ist nach 16 Jahren im Amt abgewählt. Er unterlag überraschend deutlich dem parteilosen Sozialwissenschaftler Martin Horn. Der 33-Jährige siegte am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 44,2 Prozent der Stimmen, Salomon kam auf 30,7 Prozent. Die Freude über den Wahlsieg wurde jedoch durch einen gewaltsamen Zwischenfall getrübt: Ein Mann verletzte Horn bei einer Wahlparty. Der 33-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, wurde Horn nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein Schlag ins Gesicht versetzt. Er erlitt laut Polizei eine Wunde unter dem Auge und verlor einen Zahn. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 54-Jähriger festgenommen. Der Angreifer sei bereits durch mehrere Vorfälle in der Vergangenheit als psychisch auffällig in Erscheinung getreten.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Die Polizei schaltete in der Nacht ein Hinweisportal im Internet frei. Dort können Zeugen ihre Bilder und Videos des Angriffs hochladen.

Martin Horn meldete sich noch am Abend mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus: "Wir lassen uns nicht unterkriegen", so Freiburgs neuer OB in einem Video auf seiner Facebook-Seite:

Schwerpunkt: Stärkung des sozialen Wohnungsbaus

Als politischem Neuling gelang Horn, der von der SPD im Wahlkampf unterstützt wurde, ein echter Coup. Er ist nach eigenen Angaben auch der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. SPD und FDP werteten die Wahlniederlage Salomons als Dämpfer für die grün-schwarze Landespolitik. Salomon war der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewesen.

„Ich bin überwältigt“, sagte Horn, als er nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse auf den Freiburger Rathausplatz trat. „Ich möchte Freiburg mit den Bürgern dieser Stadt gemeinsam gestalten.“ Ein Schwerpunkt werde die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus sein. Zudem werde er versuchen, näher an den Bürgern zu sein als sein Vorgänger.

Horn, Europa- und Entwicklungskoordinator bei der Stadt Sindelfingen, tritt das Amt am 1. Juli an. Bereits vor zwei Wochen hatte er beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen erzielt.

"Historischer Abend"

Die Landes-SPD jubelte und sprach von einem „historischen Abend“. Generalsekretärin Luisa Boos sagte: „Nach 16 Jahren ist der Prototyp des grünen Aufstiegs in Baden-Württemberg abgewählt. Das ist auch ein Signal für die Landespolitik.“

Die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg nannte die Wahl „in erster Linie eine Persönlichkeitswahl“. In der Stadtgesellschaft habe es offensichtlich einen starken Wunsch nach Veränderung an der Rathausspitze gegeben, die Wechselstimmung sei nach 16 Jahren größer als erwartet, teilten die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand mit. Auch die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock sagte, offenbar sei nach dieser langen Zeit der Wunsch nach einem neuen Gesicht ausschlaggebend gewesen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dankte Salomon für dessen Arbeit: „Dieter Salomon hat Hervorragendes für die Stadt Freiburg geleistet. Sie ist in einem ausgezeichneten Zustand und gut für die Zukunft gerüstet.“ FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke meinte dagegen, die Wahlniederlage von Salomon sei auch ein Schlag ins Gesicht für die grün-schwarze Landesregierung.

Salomon verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach der Wahlniederlage sagte Salomon am Sonntagabend: „Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.“ Der 57-Jährige hatte angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage in den Ruhestand zu gehen. Nach vielen Jahren als Berufspolitiker verlasse er nun seine politischen Ämter. Es sei ihm nicht gelungen, die Mehrheit der Wähler zu überzeugen. „Martin Horn ist der Sieger“, sagte Salomon. Dies müssten er und seine Unterstützer anerkennen.

Insgesamt waren am Sonntag vier Kandidaten angetreten. Die linke Stadträtin Monika Stein (48) holte den Angaben zufolge 24,1 Prozent, der parteilose Unternehmer Anton Behringer (50) 0,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Rathauses bei 51,7 Prozent.

Freiburg ist mit rund 230.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Vor Salomon hatte 40 Jahre lange die SPD den Oberbürgermeister in Freiburg gestellt.

Nach Salomons Abwahl muss sich der Städtetag Baden-Württemberg einen neuen Präsidenten suchen. Salomons Amtszeit ende am 30. Juni, sagte ein Sprecher des Verbandes, der die Interessen der Städte auch gegenüber der Landesregierung vertritt.