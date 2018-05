Leinfelden-Echterdingen/Wiesloch Grüne und CDU wollen im Südwesten trotz Krise weiterregieren

In der grün-schwarzen Regierungskoalition in Baden-Württemberg hat es kräftig gescheppert. Die Opposition hofft auf einen Bruch – doch den wollen die Koalitionäre um Regierungschef Kretschmann vermeiden

Am Ende ist es wieder ein Kretschmann-Parteitag. Der grüne Regierungschef geht bei der Landesdelegiertenkonferenz der baden-württembergischen Grünen in Leinfelden-Echterdingen gleich zweimal ans Rednerpult. Bekommt er bei seiner Tour d’Horizon durch die aktuellen Themen der Landespolitik „nur“ donnernden Applaus, erheben sich die Delegierten begeistert zu anhaltenden Standing Ovations, nachdem Kretschmann mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für ein starkes, friedliches Europa und einer Absage an Nationalismus die Debatte zum Leitantrag eingeleitet hat. Der trägt den Titel „In Baden-Württemberg daheim, in Europa zuhause“.

Die Kernforderungen: eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik, Gesetzesinitiativ-Recht für das Europäische Parlament, legale Wege in die EU für Flüchtlinge und Migranten, Eindämmung der Macht multi-nationaler Konzerne, nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz, mehr Geld für die EU.

Kretschmann beschwört den europäischen Geist und die Bedeutung des friedlichen Miteinanders der Völker anhand der blutigen Vergangenheit des Kontinents, nimmt aber auch aktuelle Ängste auf. „Alles verändert sich schnell, die alte Welt ist nicht mehr da, die neue aber auch noch nicht. Menschen spüren Kontrollverlust und sehnen sich zurück in ihr nationales Schneckenhaus, das scheint Sicherheit zu geben“, sagt Kretschmann, „aber Nationalismus ist im Gegenteil eine Anleitung zum Kontrollverlust. Wenn wir alle ‚wir zuerst‘ brüllen, lösen wir kein einziges großes Problem – nicht den Klimawandel, nicht den Terrorismus.“ Und der grüne Regierungschef gibt die Richtung vor für den kommenden Europawahlkampf: „Wir müssen deutlich machen: Wir sind die Europapartei, wir sind die, die die Hand Macrons ergreifen wollen. Wir sind die, die Europa stark machen. Das ist grüne Politik“, sagt Kretschmann.

Ernste Töne gibt es aber auch: Als Kretschmann gleich zu Beginn die Vorgänge in Ellwangen, das Asylrecht und Abschiebungen anspricht, geht der Hintergrundgeräuschpegel in der Filderhalle schlagartig gegen Null. „Was da passiert ist, geht überhaupt nicht“, sagt Kretschmann, „das macht mir Sorgen.“

Dass es überhaupt – wenngleich verhaltene – Kritik am Regierungschef gibt, liegt an dem leidigen Thema der gescheiterten Wahlrechtsreform. „Das ist bitter und enttäuschend, daran gibt es nichts schönzureden“, sagt Landeschef Oliver Hildenbrand, der von einem „doppelten Affront“ der CDU spricht – „das geht gar nicht“. Einzelne Delegierte geben ihrer Wut Ausdruck, fordern, gegenüber der CDU die Machtkarte auszuspielen und Führungsstärke zu zeigen. „Die glauben, mit uns grünen Gutmenschen können sie das machen“, sagt einer der Delegierten.

Der grün-schwarze Haussegen hängt schief, seit die CDU-Fraktion entgegen den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag eine Änderung des Landtagswahlrechts verhindert hatte. Daraufhin hatte die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz bei der Wahl zur Landtagsvizepräsidentin erst im zweiten Anlauf die erforderliche Mehrheit erhalten. Dagegen sorgen die Spekulationen über einen Koalitionsbruch der CDU auf dem Grünen-Parteitag eher für Erheiterung. „Um Schnapsideen wie die Deutschland-Koalition soll man sich nicht so sehr kümmern“, sagt Kretschmann, „Schnapsideen hat man halt, wenn man besoffen ist.“

Auf dem Partei-Tag der Südwest-CDU in Wiesloch (bei Heidelberg) liest daher auch Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) seiner Partei die Leviten. „Ohne Geschlossenheit ist alles nichts. Eine zerstrittene Partei wählt keine Socke“, sagte er. Für sein Machtwort erntete er von den gut 250 Delegierten langen Applaus. Strobl erteilte einer Deutschlandkoalition eine klare Absage. Er habe angesichts einer guten Regierung und einer funktionierenden grün-schwarzen Koalition kein Verständnis für das Gerede von einem möglichen Bündnis von CDU, SPD und FDP. Ein solches würde ohnehin nur eine Mehrheit von zwei Stimmen haben. Außerdem dürfe es nicht passieren, dass ein möglicher CDU-Ministerpräsident mit Stimmen aus der „Ecke, in der Rassisten und Antisemiten sitzen“, gewählt werde. „Das wird es mit uns nicht geben“, betonte Strobl mit Blick auf die AfD im Landtag.

