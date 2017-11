Stuttgart Grün-Schwarz startet Sonderprogramm für Erhalt der Artenvielfalt - Diese Arten sind in Baden-Württemberg bedroht

Zählen und besser schützen: Grün-Schwarz will den Artenschutz mit Millionensummen fördern. Für welche Tiere es besonders viel zu tun gibt in Baden-Württemberg, erklären Experten des Naturschutzbundes Nabu.

Wie viele Fledermäuse, Kiebitze oder Insekten gibt es im Südwesten? Grün-Schwarz will das durch eine Inventur in der Tierwelt herausfinden und bringt unter anderem dafür ein millionenschweres Sonderprogramm auf den Weg, das Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag (12.00 Uhr) in Stuttgart vorstellt. Für das Programm sollen im Doppeletat 2018/2019 Haushaltsmittel in Höhe von 36 Millionen Euro veranschlagt werden. Es beinhaltet unter anderem eine Ausweitung der Förderung für brachliegende Flächen, eine Schulung von Imkern, Maßnahmen für die Wildkatze und eine Stärkung des Schutzes von Mooren. Insbesondere an Straßen soll es mehr insektenfreundliche Pflanzen und Hölzer geben.

Kiebitz, Käfer & Co. – Bedrohte Arten in Baden-Württemberg