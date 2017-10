18.10.2017 09:14 Michael Schwarz Stuttgart Grün-Schwarz plant Wahlrechtsreform: Landesliste soll Frauenanteil erhöhen

In Baden-Württemberg soll das Landtagswahlrecht reformiert werden. Grün-Schwarz hat am Dienstag in einer Sitzung des Koalitionsausschusses konkrete Schritte zur Umsetzung vereinbart.