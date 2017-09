vor 54 Minuten dpa / sk / AFP Konstanz / Friedrichshafen Gift in Babynahrung? Erpresser fordert Millionen von Supermärkten in Friedrichshafen

Ermittler in Baden-Württemberg sind einem Erpresser auf der Spur, der mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Es handle sich um einen „bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall“, erklärte die Polizei Konstanz am Donnerstag, ohne zunächst konkrete Angaben zu machen.