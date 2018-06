Wegen heftiger Gewitter ist die Abfertigung am Flughafen Stuttgart eingestellt worden.

Seit etwa 19.21 Uhr mussten Passagiere und Mitarbeiter in Flugzeugen, Fahrzeugen oder im Gebäude warten, wie ein Flughafensprecher sagte. Womöglich gab es noch die ein oder andere Landung – der Flugbetrieb komme aber nach und nach zum Erliegen, wenn die Abfertigung eingestellt sei.

Ein Fahrzeug, in dem ein Mitarbeiter des Airports saß, wurde vom Blitz getroffen. Der Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Wann genau der Betrieb am Flughafen wieder normal laufen sollte, war zunächst nicht absehbar.