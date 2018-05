Die Gefahr islamistischer Anschläge ist laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass der Überlinger Islamist Silvio K. vom IS in Syrien hingerichtet worden sein könnte.

Der Satz bleibt ein wenig im Raum hängen. „Vielleicht“, sagt Thomas Strobl, „haben wir bislang einfach auch Glück gehabt.“ Glück, dass Baden-Württemberg noch nicht Ziel eines islamistischen Anschlags geworden ist. Denn diese Gefahr ist im Südwesten nicht nur anhaltend hoch, sondern seit dem vergangenen Jahr nochmals deutlich gestiegen. So zumindest äußern sich der baden-württembergische Innenminister Strobl (CDU) und Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, gestern in Stuttgart bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2017.

Wurde ihm sein Sinneswandel zum Verhängnis?

Denn die terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) mag zwar in den Krisenregionen von Syrien und dem Irak schwer angeschlagen sein, seine gefährliche Strahlkraft auf radikalislamistische Anhänger, Salafisten und Dschihadisten in Deutschland und Baden-Württemberg ist aber nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden noch gestiegen. Ungebrochen ist auch die Brutalität: So verbreitet kurz vor der Pressekonferenz in Stuttgart die „Bild“-Zeitung die ansonsten noch unbestätigte Nachricht von der angeblichen Hinrichtung des in Überlingen am Bodensee aufgewachsenen deutschen Islamisten Silvio K. durch den IS im syrischen Rakka.

Der vom Verfassungsschutz beobachtete Silvio K., der sich 2012 nach Syrien abgesetzt und dem IS angeschlossen hatte, machte durch Gewaltaufrufe im Internet auf sich aufmerksam, etwa durch den Aufruf, den US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz anzugreifen. Nach einem Sinneswandel soll er 2017 noch aus Syrien heraus seine Gewaltaufrufe angeblich in einer mehrseitigen Schrift widerrufen haben – was der IS dem Bericht zufolge jetzt grausam bestraft haben soll.

Vor allem radikalisierte Rückkehrer aus den Kriegsgebieten bereiten den Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg Sorge, Strobl nennt sie „ein erhebliches Sicherheitsrisiko“, auf das die Behörden besonderes Augenmerk richteten. Konkreter kann Strobl nicht werden, Zahlen gibt es nicht. Aus dem Südwesten sollen es rund 50 Personen sein, die sich nach Syrien oder in den Irak abgesetzt haben, um für den IS zu kämpfen. Ein Dutzend von ihnen ist nach Erkenntnissen der Behörden dort bereits ums Leben gekommen.

Im dritten Jahr in Folge ist 2017 in Baden-Württemberg laut Bericht die Zahl der vom Verfassungsschutz beobachteten Islamisten auf nun 3679 Personen gestiegen. Die größte Sorge bereiten den Sicherheitsorganen dabei die rund 750 Salafisten. Eine extrem gewaltbereite Gruppierung, die sich landesweit in etwa 20 Objekten und Einrichtungen konzentriert und besonders im Internet mit hohem Missionierungseifer unterwegs ist. Der Schwerpunkt laut Strobl dabei: Einzeltäter zu schweren Gewalttaten aufzurufen. „Ich kann keine Entwarnung geben, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die Gefahr, Opfer eines Anschlags zu werden, ist nach wie vor hoch“, so Strobl, und auch Verfassungsschutz-Präsidentin Bube spricht von einer „extrem hohen abstrakten Gefährdungslage“.

Hohe Gewaltbereitschaft in rechter Szene

Die Terrorgefahr durch Islamisten ist allerdings nicht der einzige Bereich, der im vergangenen Jahr erhöhte Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes verlangte. Vor allem Bewegungen im rechtsextremistischen Milieu wie die „Reichsbürger“, die „Selbstverwalter“ und die „Identitäre Bewegung“ (IB) treten zunehmend in Erscheinung. Zwar hat das rechtsextremistische Personenpotenzial auch 2017 auf rund 1600 Rechtsextreme – darunter etwa 770 gewaltbereite Personen – weiter abgenommen, auch die Zahl der Straf- und Gewalttaten Rechtsextremer ist weiter gesunken, aber Innenminister und Verfassungsschutz bewerten die Gewaltbereitschaft der Szene trotz dieser rückläufigen Zahlen als unverändert hoch.

Eine große Rolle spielt dabei die Tatsache, dass knapp zehn Prozent der rund 2500 bislang identifizierten „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ im Land offenbar ganz legal Waffen und einen Waffenschein besitzen. Deren Entwaffnung und den Entzug der Waffenscheine treibt das Land zwar voran, Strobls Ministerium hat die Behörden beauftragt, den Entzug der Waffenscheine bei Szeneangehörigen zu forcieren. Bislang, räumt Strobl ein, sei das bereits in 50 Fällen passiert. „Der Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis ist ein Verwaltungsakt, dem widersprochen werden kann“, erklärt Strobl, warum die Entwaffnung langsamer als gewünscht vor sich geht, „und das muss alles wasserdicht sein.“

Nach wie vor im Fokus der Verfassungsschützer sind auch die Linksextremisten in Baden-Württemberg, deren Spektrum 2017 auf über 2700 Personen gewachsen ist, von denen 860 vom Verfassungsschutz als gewaltbereit eingeordnet werden. Die Tatsache, dass die Zahl der Straftaten hier gesunken ist, führt Strobl auf Mangel an Gelegenheit zurück: „2017 gab es keine entsprechenden Großereignisse für die Szene im Land“, so Strobl, die gewaltbereite linke Szene sei sehr auf den G20-Gipfel in Hamburg fixiert gewesen. Der Rechtsstaat sei weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind, sagt Strobl. Als Beweis führt er das Verbot der Freiburger Vereinigung „linksunten.indymedia“ an, die bis zu ihrer Auflösung durch den Bundesinnenminister im August 2017 im Internet die führende Plattform des gewaltbereiten Linksextremismus in Deutschland betrieben habe. „Linksextremisten sind eine ernst zu nehmende Gefahr für unsere Sicherheit“, so Strobl.

Dass dem – in den vergangenen Jahren um etliche Planstellen aufgestockten – Verfassungsschutz die Arbeit nicht ausgeht, dafür sorgten 2017 auch die Entwicklung in der Türkei und die zum Teil in Baden-Württemberg ausgetragenen gewalttätigen Konflikte zwischen kurdischen und türkischen extremistischen Organisationen.

Und auch eine seit einiger Zeit aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwundene verfassungsfeindliche Organisation dürfte in der kommenden Zeit wieder auf sich aufmerksam machen: In Stuttgart steht laut Verfassungsschutzpräsidentin Bube nach mehrjähriger Vorbereitung die Einweihung des größten Scientology-Zentrums in Deutschland unmittelbar bevor. „Wir sind gespannt, was da kommt“, sagt Beate Bube. Eine freudige Erwartung dürfte es allerdings kaum sein.