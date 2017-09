vor 2 Stunden Baden-Württemberg Fünf Vögel, die in Baden-Württemberg besonders bedroht sind

Viele heimische Vogelarten sind stark bedroht. Und das, obwohl es bis vor 30 oder 40 Jahren teilweise noch sehr große Bestände gab. Eine Hauptursache für den Rückgang der Tiere sei die intensivierte Landwirtschaft, so Vogelexperte Peter Berthold. Wir stellen fünf Vögel vor , die in Baden-Württemberg bedroht sind.

Wiedehopf: "Bis in die 50er Jahre hinein gab es um den Bodensee herum wohl um die 1000 Paare. In den letzten 20 Jahren waren es nur noch 3 Paare", erklärt Berthold. In Baden-Württemberg ist der Wiedehopf auf der Vorwarnliste. Besonders auffällig ist seine orangerote Federhaube am Kopf, die er aufrichten kann.



Rebhuhn: Das Rebhuhn hat einen rötlichen Kopf und eine etwas gedrungene Körperform. Der Feldvogel war früher in Deutschland sehr verbreitet. Seit den 1970ern ging der Bestand stark zurück. Hier in der Region ist das Rebhuhn fast ausgestorben, es gibt nur noch sehr wenige Exemplare.



Gartenrotschwanz: Der Gartenrotschwanz sieht auffällig aus. Die Brust und der Schwanz der Männchen sind rostrot gefärbt, der Kopf hingegen schwarz. Früher kam er in fast jeder Gemeinde vor, heute steht er in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste.



Kiebitz: Der Kiebitz ist hier in der Region vom Aussterben bedroht. Sein Kennzeichen ist die abstehende "Felderholle" am Hinterkopf. Er ist ungefähr so groß wie eine Taube. Durch den Kontrast zwischen schwarzer Oberseite und weißer Unterseite ist er gut zu erkennen.



Bekassine: Die Bekassine ist ein Schnepfenvogel, der gerne in feuchten Wiesen brütet. "Im Kreis Konstanz hat sie bis in die 70er Jahre in nahezu jedem Ried gebrütet", sagt Berthold. Mittlerweile ist der Vogel in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht. Sie wird auch Himmelsziege genannt, denn während der Balz gibt sie Laute von sich, die wie ein Meckern klingen.