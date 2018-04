Der Frühling sorgt für farbenprächtige Anblicke: Im Formengarten von Schloss Salem blüht die japanische Zierkirche gerade in voller Pracht. Unser Fotograf Achim Mende hat die traumhaften Momente mit der Kamera eingefangen.

Einen magischen Moment können derzeit die Besucher des Schlosses Salem erleben. Die japanische Zierkirsche erfreut das Auge mit besonders üppiger Blütenpracht. Wie ein pinkes Prinzessinen-Spalier spannen sich die Zweige über die Köpfe der Spaziergänger. Schon ein stärkerer Regenschauer kann dem Farbrausch ein Ende setzen. Das Wochenende bietet sich also an für einen Ausflug ans östliche Bodensee-Ufer.

Denn am Samstag soll sich der Frühling laut Wetterexpoerten wieder in seiner ganzen Pracht zurückmelden. 20 bis 21 Grad seien laut Deutschem Wetterdienst zu erwarten. Noch etwas schöner wird es laut Wetterprognose am Sonntag: 22 Grad und Sonne satt im Südwesten sagen die Meteorologen voraus.

Übrigens: In Japan wird der blühenden Zierkirsche besonders gehuldigt. Hanami (wörtlich: „Blütensehen“) heißt der Brauch, wenn das halbe Land über die Blüte spricht.