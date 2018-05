vor 2 Stunden dpa Sigmaringen Frohsinn à la „Kretsche“: Zuhause feiert Kretschmann mit Fanfaren und Kürassieren

Nach der offiziellen Glückwunschparade in Stuttgart hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinen 70. Geburtstag am Donnerstagabend mit Freunden und Nachbarn ausklingen lassen. Bei einem privaten „Garagenfestle“ an seinem Wohnort Sigmaringen gab es Bier und Leberkäs-Wecken.