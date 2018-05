Freiburg Freiburgs neuer OB Horn nach Angriff: "Es überwiegen Freude und Dankbarkeit"

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ist nach einem Angriff auf ihn auf dem Weg der Besserung. Ein psychisch kranker Mann hatte ihm mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Politisch will das neue Stadtoberhaupt schon bald die ersten Weichen stellen.

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist nach einem Angriff auf ihn auf dem Weg der Besserung. Er habe eine gebrochene Nase, zwei gebrochene Zähne sowie Wunden rund um das linke Auge, sagte der 33-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei weiter in ärztlicher Behandlung. Zudem sei bei der Attacke seine Brille zerstört worden. „Ich lasse mich davon nicht unterkriegen“, sagte Horn: „Mit Blick auf das tolle Wahlergebnis überwiegen Freude und Dankbarkeit.“

Horn, der im Wahlkampf von der SPD unterstützt wurde, war am Sonntag zum neuen Freiburger Oberbürgermeister gewählt worden. Bei seiner Wahlparty am Abend wurde er von einem 54-Jährigen beschimpft und mit der Faust mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Die Attacke sei nicht politisch motiviert gewesen, teilten die Ermittler am Montag mit. Bei dem mutmaßlichen Angreifer, einem Mann aus dem Raum Freiburg, sei eine psychische Erkrankung festgestellt worden.

Video-Nachricht aus dem Krankenhaus

Martin Horn meldete sich noch am Abend mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus: "Wir lassen uns nicht unterkriegen", so Freiburgs neuer OB in einem Video auf seiner Facebook-Seite:

Seine Freude über den Wahlsieg werde von der Tat nicht getrübt, sagte Horn. Er sei froh, dass es sich laut Polizei um die Attacke eines psychisch kranken Einzeltäters handele und es wohl kein politisches Motiv gebe. Er habe nach der Behandlung im Krankenhaus bereits wieder an seiner Siegesfeier teilgenommen, müsse aber zu Untersuchungen und zur weiteren Behandlung erneut in die Klinik.

Horn tritt das Amt am 1. Juli an, gewählt ist er für acht Jahre. Er ist Nachfolger von Dieter Salomon (Grüne), der nach 16 Jahren abtreten muss. Der 57 Jahre alte Salomon war am Sonntag mit dem Versuch gescheitert, für weitere acht Jahre wiedergewählt zu werden.

Was der neue OB jetzt vorhat

Zum Beginn seiner Amtszeit werde er den sozialen Wohnungsbau stärken, sagte Horn. Es fehle preisgünstiger Wohnraum. Davon betroffen seien nicht nur sozial Schwache, sondern weite Teile des Mittelstandes. In Freiburg als einer der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands sei dieses Problem besonders groß.

Viele Familien könnten ein Leben in der rund 230 000 Einwohner zählenden Stadt kaum noch finanzieren, viele Wohnungen oder gar Häuser seien für sie nicht bezahlbar, sagte Horn. Nötig sei neuer Wohnraum, den sich auch Gering- und Normalverdiener leisten könnten. Dies werde einer der Schwerpunkte seiner Politik sein.

Er werde gemeinsam mit Experten und anderen Städten neue Modelle der Stadtentwicklung erarbeiten, sagte Horn weiter. Leerstehende Gebäude sollten erfasst werden. Zudem sei ihm wichtig, dass Grünflächen sowie Kleingartenanlagen erhalten bleiben - auch im Zentrum der Stadt. „Freiburg soll eine grüne Stadt bleiben“, sagte Horn. Sonst drohe der Verlust von Lebensqualität.

Weiter plane er eine Reduzierung der Gebühren für städtische Kindertagesstätten, um Familien zu entlasten. Im Rathaus wolle er eine neue Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten auf den Weg bringen. Er persönlich werde monatliche Bürgersprechstunden in den Stadtteilen Freiburgs abhalten und dort direkt ansprechbar sein.

„Als Oberbürgermeister stehe ich für eine parteiunabhängige Politik“, sagte Horn weiter. In die SPD wolle er, zumindest in diesem und im nächsten Jahr, nicht eintreten. Dennoch teile er die Werte der Partei. Die SPD hatte Horn im Wahlkampf unterstützt.