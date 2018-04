Freiburg Freiburgs Oberbürgermeister Salomon braucht zweiten Wahlgang

Der Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) muss für seine Wiederwahl in einen zweiten Wahlgang. Er erreichte 31,3 Prozent und landete damit auf Platz zwei hinter dem parteilosen Sozialexperte Martin Horn (33) aus Sindelfingen.

Der 57-Jährige verfehlte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag die für den Sieg im ersten Wahlgang erforderlichen mehr als 50 Prozent der Stimmen deutlich. Er erreichte 31,3 Prozent und landete damit auf Platz zwei hinter dem parteilosen Sozialexperte Martin Horn (33) aus Sindelfingen, wie ein Rathaussprecher sagte. Horn holte 34,7 Prozent. Salomon hatte insgesamt fünf Gegenkandidaten. Am 6. Mai wird nun erneut gewählt. Dann reicht für den Sieg die einfache Mehrheit. Es siegt also der, der die meisten Stimmen hat.

Salomon ist der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Er amtiert seit 16 Jahren und strebt seine dritte, acht Jahre dauernde Amtszeit an. Zudem ist er Präsident des Städtetags Baden-Württemberg. Er wird von den Grünen unterstützt, Horn von der SPD. Die CDU hatte auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Die Wahlbeteiligung betrug den Angaben zufolge 51 Prozent.