Freiburg Freiburg: OB Salomon setzt auf Rückenwind aus Stuttgart

Zweiter Anlauf zur OB-Wahl in Freiburg: Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstützt Amtsinhaber Salomon. Der hofft, dass er doch noch das Ruder herumreißen kann und zum dritten Mal Oberbürgermeister der Breisgaustadt wird

Freiburg – Für Freiburg ist das Thema Abstieg an diesem Wochenende in zweierlei Hinsicht ein zentrales Thema: Der SC will am Samsag im Auswärtsspiel in Mönchengladbach die Gefahr eines Relegationsspiels oder gar eines Abgleitens in die zweite Liga bannen, Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (57) droht beim zweiten Wahlgang der OB-Wahl tags darauf der Abstieg in die politische Ämterlosigkeit. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Mehrheit der Wähler ihm seine dritte angestrebte Regierungszeit auf dem Chefsessel im Freiburger Rathaus verwehrt.

Völlig unerwartet und überraschend hatte Martin Horn (33), Europabeauftragter der Stadt Sindelfingen, im ersten Wahlgang mit 34,7 Prozent Platz eins unter den Bewerbern erreicht. Horn, parteilos, wird von der SPD und einer eher wachstumsskeptischen Gruppe mit Namen „Freiburg Lebenswert“ unterstützt, zudem vom Einzelkandidaten Anton Behringer, der im 1. Wahlgang 3,7 Prozent erhielt. Behringer tritt zwar wieder an, fordert seine Wähler aber kurioserweise auf, Horn zu wählen. Der hoch-favorisierte Amtsinhaber Dieter Salomon kam nur auf 31,3 Prozent, und hat jetzt die späte offizielle Unterstützung der CDU. Die drittplatzierte Kandidatin Monika Stein, Vertreterin des linken Spektrums, erlangte 26,2 Prozent.

Wie haben die Kandidatin und die Kandidaten die 14 Tage vor der Stichwahl am kommenden Sonntag genutzt, bei der diesmal schon die einfache Stimmenmehrheit zum Sieg reicht? Die Parteigrünen um den wankenden Oberbürgermeister Dieter Salomon verfielen in militärische Kategorien. „Jetzt reitet die Kavallerie ein“, kündigte die Kreisvorsitzende Ella Müller auf einem Kreisparteitag der Grünen an, der zusammengerufen wurde, um Dieter Salomon zu stützen. Die Kavallerie bildeten die Grünen-Promis und ehemaligen Parteivorsitzenden Cem Özdemir und Claudia Roth, die zu Talksshows mit Salomon anreisten. Und am Mittwochabend auf dem Rathausplatz als besonders populärer Vorreiter der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Natürlich empfahlen die Obergrünen den Freiburger Wählern, Salomon, einen so erfolgreichen und bundesweit beachteten Oberbürgermeister, nicht zu verstoßen.

Martin Horn verzichtete nach eigenen Worten bewusst auf Schützenhilfe von außen, sondern verlängerte seine Tour durch Ortsteile und Stadtteilzentren und Kneipen. Bürgernähe zu demonstrieren, passte besser zu seinem Ansatz, Salomon als Politiker auf hohem Ross darzustellen. Monika Stein (48) hat wegen des tragischen Todes ihrer dementen Mutter ihren Wahlkampf praktisch eingestellt. Ihre Unterstützer führen ihn aber an Informationsständen weiter. Die Mitbewerber haben ihr höflich kondoliert. Und Salomon ist auch vermehrt unters Volk gegangen, um den weit verbreiteten Eindruck, abgehoben zu sein, noch in letzter Minute zu korrigieren. Allgemein wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Salomon und Horn erwartet – mit leichten Vorteilen für Horn, der schon im ersten Wahlgang in Führung lag und der nicht den Makel des Amtsinhabers trägt, in jenem 1. Wahlgang von 69 Prozent der zur Wahl gegangenen Freiburger nicht mit einer Stimme bedacht worden zu sein. Das kann mehr als nur ein „Schuss vor den Bug“ gewesen sein, wie Salomon hofft. Was kann ihm aktuell noch schaden? Der Unmut vieler Autofahrer über die Baustellen-verstopfte Innenstadt. Und über Megastaus auf Zufahrtsstraßen. Schließlich die undefinierte Sorge vieler Freiburger vor weiterem Wachstum mit Verteuerung und Einengung des eigenen Umfelds. Das St. Floriansprinzip lässt grüßen und die weit verbreitete Haltung, es so einem da oben mal zeigen zu wollen.

Darum geht es

Freiburg ist mit 230 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs. Vor Salomon hatte 20 Jahre lang die SPD den Oberbürgermeister gestellt. Im nun anstehenden zweiten Wahlgang reicht für den Sieg die einfache Mehrheit. Es siegt also der Kandidat, der die meisten Stimmen hat. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen waren noch mehr als 50 Prozent der Stimmen notwendig. Weil dies keiner der Kandidaten erreichte, wird nun noch einmal gewählt. Neben Amtsinhaber Dieter Salomon (57) treten Martin Horn (33) aus Sindelfingen sowie die Freiburgerin Monika Stein (48) an.