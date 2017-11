Haslach im Kinzigtal Frau (33) fühlt sich von Sex auf der Zugtoilette der Regionalbahn gestört

Mit lautstarkem Sex auf einer Zugtoilette hat sich ein Pärchen in Baden-Württemberg Ärger eingehandelt. Die hinzugerufene Polizei in Haslach musste schlichten.

Eine 33 Jahre alte Reisende fühlte sich von den Geräuschen des 27-Jährigen und seiner 21 Jahre alten Freundin empfindlich gestört, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend kam es in der Regionalbahn zum Streit zwischen ihr und dem Paar, den die dazu gerufene Polizei in Haslach schlichten musste.

Konsequenzen hatte der Liebesakt für die jungen Leute nicht. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, habe nach Einschätzung seiner Kollegen keine Straftat vorgelegen.