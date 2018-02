Baden-Württemberg Fraktionschef Wolfgang Reinhart im Interview: Die CDU braucht neue Antworten

Fraktionschef Wolfgang Reinhart über die Zukunft seiner Partei, den Streit um das Wahlrecht und die Abstimmung in der SPD.

Herr Reinhart, die Kanzlerin will Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin machen. Die richtige Wahl?

Ja. Ich glaube, es ist eine Chance und ein neuer Aufbruch für die CDU. Ihr Schritt ist auch ein Schritt für die Partei und in die Erneuerung der Partei. So locker gibt man ja das Amt einer Ministerpräsidentin nicht auf. Ich gehe davon aus, dass es am kommenden Montag beim Parteitag eine ganz breite Mehrheit für sie geben wird.

Was soll aus Jens Spahn werden?

Annegret Kramp-Karrenbauer ist kein Vorschlag gegen Jens Spahn. Ich bin sicher, dass er auch eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommt und mit 37 Jahren noch eine große Zukunft vor sich hat.

Die Konstanzer CDU will ein neues CDU-Grundsatzprogramm beantragen, etliche Landespolitiker haben sich angeschlossen. Sie auch?

Ja, ich habe das schon am 25. September, dem Tag nach der Bundestagswahl, gefordert und gesagt, jetzt wäre der Zeitpunkt, in eine neue Grundsatzdiskussion mit einem neuen Grundsatzprogramm einzusteigen. Seit 2007, aus diesem Jahr stammt ja das aktuelle Grundsatzprogramm, ist viel passiert. Wenn die CDU Volkspartei bleiben will, müssen wir die Flamme, nicht die Asche weitertragen.

Was macht den CDU-Markenkern aus?

Es gibt Werte, die uns tragen: christlich-soziale, wirtschaftsliberale und auch konservative Wurzeln. Dieses Fundament müssen wir weiterentwickeln und den Gegebenheiten immer neu anpassen. Das ist eine riesige Daueraufgabe. Dazu gehören heute zum Beispiel auch die Fragen der Migration, der Digitalisierung oder der Arbeit 4.0. Die gab es vor zwölf Jahren so noch gar nicht. Wir brauchen eine Europastrategie, eine Afrikastrategie, die sich in einem neuen Kräfteparallelogramm darstellt, das vor zwölf Jahren noch gar nicht bestand. Wir brauchen stets neue Antworten auf neue Herausforderungen von gesellschaftlichen Veränderungen – zum Beispiel beim Familienbild und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die CDU hat im Land ihre Direktmandate in den Großstädten verloren. Auch bei den Oberbürgermeistern hat sie ein Problem. Wie wollen Sie das lösen?

Wir haben in den Städten sicher nicht den Zuspruch, den wir uns wünschen. Da müssen wir sehr tief ansetzen. Und Oberbürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Das beginnt bei der Rekrutierung von Kandidaten, die Herzen gewinnen und die mit Sympathie und Sachkompetenz die Menschen erreichen. Da müssen wir überlegen, ob wir überall mit den richtigen Kandidaten unterwegs sind. Das ist sicher noch zu professionalisieren und hier ist Luft nach oben.

Halten Sie es für sinnvoll, wenn Fraktions- und Parteivorsitz der Südwest-CDU in einer Hand sind?

Ich sehe keinen Nachteil darin, wenn es nicht so ist. Eine gewisse Ausgeglichenheit, Vielfalt und Machtbalance tut jeder Partei gut. Wir sind ja nicht hierarchisch aufgestellt, jeder hat seine Aufgaben. Und die eines Fraktionsvorsitzenden ist es, die Handschrift der Fraktion deutlich zu machen. Die Fraktion, welche die Regierung mitträgt und deren Handlungen im Parlament beschließt, muss wahrnehmbar sein. Vor allem, wenn sie nicht die Regierung anführt. Wir haben das Beispiel der SPD vor Augen: Sie hat sich in fünf Regierungsjahren von 24 auf 12,5 Prozent halbiert.

Was halten Sie davon, dass die SPD-Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag und damit über das Zustandekommen einer Bundesregierung entscheiden?

Darüber müssen wir einmal grundsätzlich nachdenken. Wir können nicht in Koalitionsverhandlungen in jedes Unterholz, in jedes Dickicht gehen und zum Schluss die Hoheit der gewählten Parlamentarier aus der Hand geben. Adenauer hat noch Koalitionen durch drei Briefe besiegelt, Kohl mit einem acht Seiten langen Vertrag. Jetzt ist alles auf 177 Seiten detailliert fixiert. Und zum Schluss entscheiden dann auch noch Parteimitglieder darüber, ob diese Regierung zustande kommt? Ich halte das für höchst bedenklich.

War es ein Fehler, im Land durch die Fraktionsabstimmung zur Wahlrechtsänderung einen Konflikt in der Partei und mit dem Koalitionspartner heraufzubeschwören?

Wir hatten in der Fraktion eine hochwertige, über vierstündige Beratung zu diesem Thema. Am Ende gab es den Wunsch aus den Reihen der Abgeordneten, bei einhundert Prozent Zustimmung für das bestehende Wahlrecht, dieses Votum mit in die Gespräche mit dem Koalitionspartner am nächsten Tag zu nehmen. Wir haben schließlich die Gespräche nicht abgesagt.

Hat das Verhältnis zwischen CDU-Fraktion und der Landespartei darunter gelitten?

Das mag sein, weil auch durch die mediale Diskussion Motive in den Raum gestellt wurden, die in der hochwertigen Diskussion in der Fraktion über das Thema gar keine Rolle spielten. In der Diskussion ging es um Sach-, nicht um Machtfragen.

Sie standen im CDU-Landesvorstand im Mittelpunkt der Kritik. Was macht das mit Ihnen?

Wenn man so viele Jahrzehnte in der Politik ist wie ich, muss man von der Sache überzeugt sein und auch mal Kritik aushalten können.

Fragen: Ulrike Bäuerlein