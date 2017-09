Schweiz Flugzeugabsturz in der Schweiz: Landeschef der Lucke-Partei getötet

Beim Absturz seines Kleinflugzeugs ist der Landesvorsitzende der Partei der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) in Niedersachsen, Peter Drewes, getötet worden. Das Flugzeug war in Donaueschingen am Dienstagabend zwischengelandet.

Beim Absturz seines Kleinflugzeugs ist der Landesvorsitzende der Partei der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) in Niedersachsen, Peter Drewes, getötet worden. Der 64-Jährige sei am Dienstagabend verunglückt, teilte die Partei um ihren Mitbegründer Bernd Lucke, ehemals Chef der Alternative für Deutschland, am Donnerstag mit. Drewes, ein Pilot und Unternehmer, war LKR-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober.

Laut Medienberichten kam Drewes in der Schweiz ums Leben. Dort war am Dienstagabend in Braunwald im nördlichen Kanton Glaurus eine einmotorige Maschine aus Norddeutschland mit zwei Insassen abgestürzt. Der 64-jährige Pilot und ein 76-Jähriger starben.

Das Kleinflugzeug vom Typ Mooney M20K war in Donaueschingen zum Auftanken zwischengelandet. Ziel war die Region Albegna im Süden der Toskana. Die Bergung war wegen schlechten Wetters und der abgelegenen Unglücksstelle schwierig. Zur Unglücksursache wurden Ermittlungen eingeleitet.