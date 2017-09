vor 1 Stunde dpa Stuttgart Fliegerbombe auf Trainingsgelände von VfB Stuttgart entschärft

Auf dem Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart haben Spezialisten eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft.

Das teilte die Polizei in Stuttgart am Dienstagabend mit. Arbeiter hatten den Sprengsatz bei Bauarbeiten gefunden.



Aus Sicherheitsgründen wurden Gebäude in einem Radius von rund 200 Metern kurzzeitig geräumt. Betroffen waren laut Polizei nur das VfB-Clubheim sowie das Mercedes-Benz Museum, das zu der Zeit aber geschlossen sei. Auch die Bundesstraße 14 wurde zwischen der Ausfahrt Benzstraße und dem Dreieck Neckarpark für rund 20 Minuten gesperrt.



Nach Angaben des Vereins gab es keine Gefahr für die Mannschaft des VfB Stuttgart, die bereits am Montag für ein Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach abgereist war.