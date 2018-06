vor 2 Stunden Anja Worschech Bodenseekreis Ferien selbst verlängert: So erklären Schüler, warum sie erst jetzt aus dem Flieger stiegen

Unter den Schulschwänzern, die am Flughafen Memmingen ankommen, sind auch zwei Schüler aus dem Bodenseekreis. Die Polizei ging nun aber nicht gezielt auf die Suche nach ihnen. Wir schildern die Situation am Allgäu Airport in Memmingen.