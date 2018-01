Konstanz Fasnacht im Wandel - diese Änderungen hält das Jahr 2018 bereit

Das Brauchtum der Fasnacht steht 2018 im Zeichen des Umbruchs. Prominente Akteure verlassen die Bühne, neue Gruppen kommen hinzu und Auflagen werden hochgeschraubt.

Ist es Einbildung oder Tatsache? Die Fasnacht steckt mitten im Umbruch. Starke Indizien sprechen dafür: Bekannte Gesichter verschwinden von der Bühne und aus den Umzügen, neue Gruppen tauchen auf, die nicht ins althergebrachte Bild passen. Und dann die Aufnahme der Fasnacht ins nationale Kulturerbe. Als ob das nicht genug wäre, werden die Auflagen für Umzüge und Narrentreffen immer höher geschraubt. Wo früher ein paar Absperrungen und ein Festzelt reichten, werden die Vorschriften strenger.

Für Thomas Warndorf steht die Antwort fest: Fasnacht ist immer im Wandel, also auch die Edition Jahrgang 2018. Der ehemalige Stockacher Kulturamtsleiter ist aufmerksamer Begleiter und Akteur der verrückten Tage und hat schon manche Veränderung erlebt. Dazu gehört, dass man alte Zöpfe abschneidet – vor allem dann, wenn diese nicht mehr gepflegt und gebraucht werden. Frische Figuren und Masken kommen hoch, ungerufen, aber sie sind da. Ein Beispiel liefert die Guggenmusik. Als sie erstmals wie aus dem Nichts aufspielte, wurden diese bunten Haufen als laut und ungezügelt beklagt. Heute gehören die Tröten und Trommeln zur Akustik dazu – immerhin Livemusik und keine Konserve.

Der Ankläger geht

Warndorf verkörpert selbst den Wechsel. Er amtiert seit 18 Jahren als Kläger im Stockacher Narrengericht. Das ist eine gestaltende Aufgabe, von der auch das Gelingen des „Prozesses“ abhängt – er soll ja zum allseitigen Vergnügen beitragen. Thomas Warndorf wird in diesem Jahr zum letzten Mal das große Wort führen und dann aufhören. Für ihn ist das ein normaler Vorgang. Wandel, sagt er, schadet der Fasnacht nicht. Er ist vielmehr Schwungrad für Weiterentwicklung.

Deshalb ist der 72-Jährige von der Musealisierung der Fasnacht nicht begeistert. Ein Etikett wie das Weltkulturerbe hält er eher für schädlich. Es trage dazu bei, jedes Jahr die Platte vom Vorjahr aufzulegen. „Diese Auszeichnung ist wie eine Käseglocke, die man über die Fasnacht stülpt,“ sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Und noch etwas: Wenn Zünfte vor allem auf die Einhaltung von Vorschriften achten und die Frage, wer und wann weiße Handschuhe trägt und wer nicht, dann käme irgendwann der Spaß zu kurz. „Manches Mal hat man den Eindruck, Fasnacht ist etwas sehr Ernstes,“ sagt der Stockacher Narren-Jurist zur Konservierung des idealen Brauchtums.

Der Umbruch kann auch schmerzhaft sein. Für diesen Schmerz steht der Name von Alfred Heizmann, der im Oktober 2017 überraschend starb. Der Büttenredner und Dichter verkörperte wie wenige andere einen menschenfreundlichen Humor. „Jedem zur Freud, niemand zum Leid“, so seine Devise. Mit seinem Tod entfällt nicht nur ein wertvoller Programmpunkt in der Konstanzer Fasnacht. Auch dem SWR-Fernsehen mit der Übertragung aus dem Konzilgebäude wird in diesem Jahr die Stammwürze aus dem gut sortierten Heizmannschen Textkischtle fehlen. Wandel hinterlässt hier eine große Lücke, die absehbar keiner füllt. Ein Original geht, eine Kopie wird nicht einmal probiert. Anders gesagt: Ein Besserer kommt selten nach, Umbruch bedeutet im konkreten Fall auch Abbruch.

