Rust Europa-Park-Attraktion "Piraten in Batavia" nur noch Schutt und Asche: So geht es jetzt weiter

Europa-Park-Attraktion "Piraten in Batavia" nur noch Schutt und Asche: So geht es jetzt weiter

Bei dem verheerenden Brand im Europa-Park in Rust ist zum Glück niemand schlimmer verletzt worden. Eine unter vielen Besuchern liebgewordene Attraktion, das gemütliche Indoor-Fahrgeschäft die "Piraten in Batavia", ist jedoch komplett zerstört worden. Es gibt nun bereits eine Netz-Aktion für den Wiederaufbau der Bahn. Wir sprachen mit dem Initiator.

Wer sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen will, braucht nur in die Monorail einzusteigen, die in luftiger Höhe am skandinavischen und holländischen Themenbereich vorbeifährt. Der Großbrand am Samstagabend hat dort einen enormen Schaden angerichtet , von den meisten Häusern sind bloß verkohlte Reste übrig ­– ebenso wie von einer früheren Lagerhalle, die nur noch Schutt und Asche ist. Besonders vom Brand betroffen ist auch die beliebte Piraten-Bahn.

Wie geht es mit den "Piraten" weiter?

Vor dem Eingang in die frühere Piraten-Unterwelt, durch die Besucher mit Booten fuhren, ist eine große Pfütze mit Löschwasser zu sehen, außerdem verkohlte Holzteile. Das ganze Ausmaß des Schadens ist von außen aber gar nicht zu ermessen, denn die 1987 erbaute Attraktion ist beim Feuer komplett zerstört worden. Das Fahrgeschäft grenzt an die abgebrannte Lagerhalle und ist ebenso wie diese ein Raub der Flammen geworden. Hinter dem Eingang zu den "Piraten" – nur noch Schutt und Asche. Laut Engelbert Gabriel (Teil der Geschäftsleitung des Europaparks) sind die Fassaden noch zu großen Teilen erhalten, dahinter ist aber vieles zerstört.

Die siebenminütige Bootsfahrt durch die exotische Welt der Piratenstadt Batavia war bei vielen Gästen sehr beliebt, ­obwohl – oder gerade weil – es dort gemütlicher zuging als auf den High-Speed-Achterbahnen. Wie es mit den "Piraten" weitergeht, ist noch völlig offen. In den nächsten Wochen soll ein Konzept erarbeitet werden, teilt Park-Sprecherin Corina Zanger mit. Sicher sei aber, dass es im Holländischen Themenbereich wieder eine Attraktion für die ganze Familie geben wird.

Wie groß die emotionale Verbundenheit der Fans mit der ihnen über viele Jahre liebgewonnenen Piraten-Bahn ist, zeigt eine Netz-Aktion für den Wiederaufbau der Bahn, die nun gestartet wurde. Gründer ist der 34-jährige Christian Haupt. Der Beamte aus Rheinstetten hat eine Facebook-Gruppe gegründet , die sich dafür einsetzt, dass das Fahrgeschäft wieder aufgebaut wird. Wir haben exklusiv mit ihm gesprochen.

Herr Haupt, was haben Sie am Samstagabend gemacht?

Wir haben den Geburtstag meiner Frau gefeiert. Dann ploppten die Push-Nachrichten vom Brand im Europa-Park auf. Nach und nach kamen diese unfassbaren Bilder und irgendwann gab es kein anderes Gesprächsthema mehr.



Wann haben Sie erfahren, dass "Piraten in Batavia" betroffen ist?

Es war schnell klar, dass die Lagerhalle, die brannte, in der Nähe des Fahrgeschäfts ist. Wir haben alle sofort gesagt: Hoffentlich haben die Piraten nichts abbekommen. Leider sollte diese Hoffnung bald enttäuscht werden.



Und dann haben Sie gleich die Facebook-Gruppe gegründet?

Nein, das war erst am Sonntagnachmittag. Da haben wir mit der Familie gegrillt und dabei in Erinnerungen geschwelgt. Ich habe bei Facebook nach einer Batavia-Gruppe gesucht und gesehen, dass es noch keine gab, also habe ich sie gegründet. Übrigens meine erste Facebook-Gruppe.



Wie viele Mitglieder hat die Gruppe?

Stand Dienstagmittag fast 5500. Das ist wirklich überwältigend. Ich dachte, wenn es 100 bis 200 werden, ist es viel, aber am Montag ging das Ganze durch die Decke. Man sieht, wie viele die Piraten im Laufe der Jahre in ihr Herz geschlossen haben.



Und das bringen die Menschen mit Ihren Kommentaren zum Ausdruck?

Definitiv. Ganz viele trauern um "ihre" Piraten, das wird in den Beiträgen deutlich. Ich versuche als Gruppen-Administrator, alle Kommentare zu lesen, damit die Diskussion friedlich bleibt, musste bisher aber noch nicht eingreifen.



Was verbinden Sie mit der Bahn?

Viele tolle Erinnerungen. Die Bahn ist zwar schon über 30 Jahre alt, aber sie hat einen ganz besonderen Flair – wenn es zu Beginn ein bisschen runtergeht, der Sprühnebel und die Gerüche einsetzen ... Mein vierjähriger Sohn ist auch begeistert. Bei jedem Park-Besuch hieß es am Anfang: »Erst zu den Piraten!« und vor der Heimfahrt: "Noch mal die Piraten!" Für mich kann von den anderen Attraktionen da nur die Euro-Sat mithalten.



Was erhoffen Sie sich von der Facebook-Gruppe "Rettet die Piraten in Batavia"?

Das, was ihr Name schon sagt: Es wäre toll, wenn die Bahn wieder originalgetreu aufgebaut werden würde.



Wie groß, denken Sie, stehen dafür die Chancen?

Ich persönlich sehe sie ehrlich gesagt als nicht allzu groß an. Aber wir müssen es in jedem Fall versuchen. Natürlich können wir nicht mitbestimmen, aber wer weiß: Wenn die Familie Mack sieht, wie viele Leute an den "Piraten in Batavia" hängen, beeinflusst das vielleicht ihre Entscheidung. Ich fände es in jedem Fall toll, wenn am Ende wieder etwas entstehen würde, das nah am bisherigen Konzept ist. Irgendetwas mit Piraten wäre schon richtig gut.

Christian Haupt ist mit seiner Facebook-Gruppe nicht der einzige, der sich für den Wiederaufbau der Piraten einsetzt. Die Online-Petition "Wiederaufbau von Piraten in Batavia" an die Familie Mack war am Sonntag an den Start gegangen. Am Dienstagnachmittag hatte sie bereits fast 2500 Unterstützer. Ziel des Initiators Andreas Wagner aus Pfaffenweiler waren 2000.