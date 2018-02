Region Es wird eisig in der Region: Kälteste Temperaturen des gesamten Winters erwartet

Der Kälteeinbruch steht kurz bevor: In der Region warten Temperaturen von bis zu minus 20 Grad in der Nacht. Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor rät vom Skifahren ab.

Eisige Temperaturen, wie es sie in diesem Winter noch nicht gegeben hat, und dazu kräftige Böen: Der Region steht zum Wochenende ein kräftiger Kälteeinbruch bevor. Und dieser bringt laut dem Wetteranbieter Wetterkontor Frost von bis zu minus 20 Grad für die kommenden Nächte. Selbst tagsüber gibt es von Friedrichshafen bis Villingen-Schwenningen zum Ende des Februars fast überall Dauerfrost. "Damit bringen die letzten drei Tage des meteorologischen Winters die kältesten Temperaturen des gesamten Winters zu uns", sagt Jürgen Schmidt, Meteorologe und Geschäftsführer von Wetterkontor.

Grund für die bevorstehende Kältewelle ist eine starke Strömung aus Nordost: "Es haben sich östliche Winde entwickelt", erklärt Schmidt. Damit kommt die Luft aus den Regionen, in denen es derzeit noch Dauerfrost gibt. "Der erste Schwung bringt die kalten Temperaturen aus Osteuropa zu uns", sagt Schmidt. Mindestens bis Donnerstag der kommenden Woche bleibt es laut Wetterkontor frostig. Schmidt geht sogar von einer länger anhaltenden Kälteperiode aus: "Es kann sein, dass auch der März sehr kalt beginnen wird", erklärt Schmidt. Besonders in den Höhenlagen wie Villingen-Schwenningen und Sigmaringen wird es besonders kalt. "Je höher man geht, desto kälter wird es", sagt Schmidt.

Die winterlichen Temperaturen fühlen sich zudem noch kälter an: "Die gefühlten Temperaturen sind nochmal kälter", sagt Schmidt. Grund dafür sind böenartige Winde, die am Wochenende auf die Region treffen. So fühlen sich die minus drei Grad Celsius am Montag und Dienstag in Konstanz schnell mal wie minus zehn Grad an. "Die Ostwinde sind schon recht unangenehm und kalt", sagt Schmidt.

Friedrichshafen

Am Freitag gibt es Temperaturen um zwei Grad tagsüber, nachts kühlt es sich auf minus drei Grad ab. "Die nächsten Tage sind noch relativ dicht mit Wolken bis Samstag", erklärt Schmidt. "Die richtige Kälte kommt dann am Sonntag." In der Nacht von Sonntag auf Montag wird es mit bis zu minus acht Grad eisig. Und auch zum Start in die neue Woche bleiben die Temperaturen winterlich: Montag- und Dienstagnacht liegen die Temperaturen bei minus neun Grad. "In der Nacht werden durchaus bis zu minus zehn Grad erwartet", sagt Schmidt.

Auch die Temperaturen am Tag nehmen kontinuierlich ab: Am Samstag gibt es noch Temperaturen um drei Grad, am Sonntag sind es noch null Grad. In der kommenden Wochen liegen die Werte dann unter dem Gefrierpunkt: Montag und Dienstag bei minus drei Grad. Am Donnerstag wird es mit einem Grad und minus sechs Grad langsam wieder etwas milder. Mit den kalten Tagen kommt auch die Sonne - am Mittwoch lässt sie sich sogar bis zu sechs Stunden lang blicken.

Konstanz

In Konstanz liegen die Temperaturen am Sonntag noch bei null Grad, ab Montag liegen sie dann mit minus drei Grad erstmals im Minusbereich. "Damit kann es den ersten Eistag des Jahres in Konstanz geben", sagt Schmidt. Ein Eistag ist ein Tag bei dem das Temperaturmaximum unter dem Gefrierpunkt liegt. Nach der aktuellen Vorhersage können die Tagestemperaturen dann aber ab Donnerstag schon wieder bei einem Grad liegen. In der Nacht sinken die Temperaturen bereits am Sonntag auf minus acht Grad, ab Montag dann sogar auf minus neun Grad. "Im vergangenen Jahr lag der niedrigste Wert bei minus zehn Grad", sagt Schmidt. Die kälteste Nacht gab es damit am 7. Januar. In diesem Jahr gab es den kältesten Wert am 14. Februar, da lag die Temperatur bei minus fünf Grad. Immerhin lässt sich die Sonne auch in Konstanz blicken: Die Sonnenscheindauer liegt zwischen vier und sechs Stunden.

Villingen-Schwenningen

Die Stadt im Schwarzwald trifft es in der Region besonders kalt: Bereits seit Donnerstag liegen die Temperaturen am Tag und in der Nacht unter null Grad. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird es in der Nacht dann richtig eisig: Bis zu minus 14 Grad soll es werden. In den kommenden zwei Nächten wird es mit minus 15 Grad sogar noch kälter. "Villingen-Schwennigen liegt auf 650 Metern, deshalb wird es dort sehr kalt", sagt Schmidt. "Die 200 Meter Höhenunterschied zu Konstanz können bei so einer Wetterlage auch mal ein paar Grad ausmachen." Auch tagsüber sind die Temperaturen eisig: Am Sonntag liegen sie bei minus sechs Grad, am Montag bei minus acht Grad Celsius. Dafür gibt es bis zu sechs Stunden Sonne.

Waldshut

Am Samstag gibt es in Waldshut noch Temperaturen um vier Grad, am Sonntag dann noch ein Grad Celsius. Ab Montag liegend die Tageswerte dann im Minusbereich: Am Montag und Dienstag erwarten die Waldshuter minus zwei Grad, am Mittwoch noch minus ein Grad. Am Donnerstag liegen die Werte dann mit zwei Grad aber schon wieder im Plusbereich.

Die Sonne lässt sich zwischen vier und sechs Stunden pro Tag blicken. Das trübe Wetter der vergangenen Wochen ist damit ab Sonntag vorbei. Denn durch die kalten Temperaturen bleibt es meist sonnig. Das sei physikalisch gesehen nicht ungewöhnlich, so Schmidt. „Die kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen“, sagt er. Deshalb gebe es zum frostigen Wetter oft Sonnenschein. In der Nacht ist es ebenfalls eisig: Am Sonntag gibt es Temperaturen von bis zu minus neun Grad am Montag und Dienstag. Auch am Donnerstag liegen die Temperaturen in der Nacht noch bei minus sechs Grad.

Sigmaringen

Die Sigmaringer treffen besonders eisige Temperaturen. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es minus sieben Grad, in der darauffolgenden Nacht fallen die Werte dann auch minus zwölf Grad. In den folgenden zwei Nächten gibt es in Sigmaringen Temperaturen von minus 13 Grad. Auch am Donnerstag liegen die Temperaturen in der Nacht noch bei minus neun Grad, tagsüber noch bei minus zwei Grad.

"Solche kalten Ostlagen kommen gelegentlich vor, aber nicht jeden Winter", erläutert Schmidt. 2013 habe es laut Schmdit ein vergleichbares Phänomen gegeben. Die Folge war, dass es bis in den März hinein frostig kalt blieb. Der kälteste Tag in Sigmaringen wird der Montag mit minus sechs Grad. An den übrigen Tagen pendelt sich die Temperatur tagsüber bei einem Wert von minus vier Grad ein. Die Sonne zeigt sich für etwa fünf bis sechs Stunden pro Tag.

Tipps zur Kältewelle

Aussicht auf einen zugefrorenen Bodensee gibt es derzeit nicht: Für einen vollständig zugefrorenen Bodensee - eine sogenannte Seegfrörne - reichen die kalten Temperaturen nicht aus. Voraussetzung für eine Seegfrörne ist, dass der See auf rund vier Grad abkühlt. Minustemperaturen von wenigen Wochen reichen dafür aber nicht.

Für die Menschen in der Region hat Schmidt ein paar Tipps: Warm anziehen, den Frostschutz beim Scheibenwischwasser kontrollieren und das Wasser im Garten sollte abgedreht werden. Auch Pflanzen sollten geschützt werden: „Die Pflanzen, die nur Temperaturen bis minus fünf Grad aushalten können, sollten lieber reingeholt werden“, sagt er.

"Wir können froh sein, dass der Kälteeinbruch zu dieser Jahreszeit kommt", erklärt Schmidt. Die Sonne sei tagsüber schon etwas kräftiger und könne deshalb mit der Wärme dem kalten Wind entgegensteuern. „Wenn wir diese Kältewelle im Januar gehabt hätten, dann wäre es nochmal sehr viel kälter gewesen“, sagt Schmidt. Im Januar hingegen war das Wetter ungewohnt freundlich: "Die bisher vorherrschenden Westwinde sorgten für einen milden Januar", erklärt Schmidt.

Der Ostwind hingegen bringt einen eisigen Februar: "Wer in den nächsten Tagen zum Skifahren in die Alpen fahren will, der muss sich extrem warm anziehen", erklärt Schmidt. Denn ab 1000 Metern sei das Wetter mit dem kräftigen Wind extrem unangenehm. "Skifahrer müssen mit Höchsttemperaturen von bis zu minus zehn Grad rechnen", sagt Schmidt. Auf der Zugspitze mit einer Höhe von 2962 Metern beispielsweise soll es Höchsttemperaturen von bis zu minus 21 Grad geben. "Die Betonung liegt auf Höchsttemperaturen", sagt Schmidt.