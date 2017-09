Baden-Württemberg "Er ist ein Lebensbankrotteur": Das sagt Psychologe Axel Petermann zum Fall Villingendorf

Axel Petermann, 64, ehemaliger Leiter der Mordkommission Bremen, gilt als einer der bekanntesten Profiler Deutschlands. Er analysiert die Flucht des mutmaßlichen Dreifachmörders von Villingendorf.

Herr Petermann, der mutmaßliche Täter erschoss drei Menschen in Villingendorf. Nach fünftägiger Flucht wurde er im knapp 15 Kilometer entfernten Neufra gefasst. Warum hat er sich nicht nach Kroatien, seiner alten Heimat, abgesetzt?

Auch wenn der Täter die Tat über einen längeren Zeitraum geplant und sowohl mit dem Ausspionieren der neuen Wohnung als auch mit dem Besorgen der Waffe und der Munition entsprechende Vorkehrungen getroffen hat, könnte sich sein Plan lediglich auf die eigentliche Tatausführung konzentriert haben. Damit meine ich, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was er anschließend tun will oder wohin er nach der Tat fliehen sollte. Eine Flucht nach Kroatien erfordert eine hohe Planung: Man braucht nicht nur ein neues Fluchtauto. Es muss auch eine andere Identität und ein verändertes Aussehen zugelegt werden. Ausreichend Geld ist ebenfalls erforderlich. Solche Vorbereitungen scheint der Täter nicht getroffen zu haben.

Der mutmaßliche Täter hat seinen eigenen Sohn erschossen. Könnte es sein, dass sein schlechtes Gewissen ihn wie gelähmt hat und er es deshalb auf seiner Flucht nicht sehr weit schaffte?

In dem der Öffentlichkeit bekannten Verhalten des Täters kann ich keine Verhaltensweisen erkennen, die auf ein schlechten Gewissen oder Reue zurückzuführen sind. Natürlich kann er die Tötung seines Sohnes nachträglich bereuen, doch letztendlich war es seine Entscheidung, sich so zu verhalten wie er es tat.

Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Dennoch trug er auf der Flucht stets seine Waffe bei sich. Und die war als Karabiner ja nicht gerade handlich. Wie ist das zu erklären?

Der Täter blieb im näheren Umkreis zum Tatort. Das könnte dafür sprechen, dass er überhaupt keine Idee hatte, wohin er flüchten sollte: dass er keinen Plan hatte, wie er sich nach der Tat verhalten sollte. Er hatte wohl auch niemanden, an den er sich wenden und um Hilfe bitten könnte. All das spricht für einen isolierten und perspektivlosen Mann, der für sich keine Zukunft sieht. Auch schon vor den Tötungen.

Die Flucht erschien etwas halbherzig: Beinahe so, als warte der Flüchtige auf seine Festnahme: Weshalb hat sich der mutmaßliche Täter denn nicht gleich bei der Polizei gestellt?

Solche halbherzigen Reaktionen habe ich auch schon bei anderen Tätern beobachtet, die ihre Partner oder Ex-Partner töteten. Sei es, dass sie halbherzige Suizidversuche unternahmen, sich selbst bedauerten, weil es ihnen so schlecht ging oder nicht fähig waren, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Dazu zählt auch die Entscheidung, sich zu stellen. Um strafrechtliche – und natürlich auch moralische – Verantwortung für die Tötungen übernehmen zu können, gehört auch Mut. Mut, den diese Menschen in solchen Situationen nicht aufbringen. Verbunden ist eine Selbststellung natürlich auch mit einem Ansehensverlust im familiären und sozialen Umfeld sowie in der Öffentlichkeit.

Obwohl der mutmaßliche Täter seine Waffe auf der Flucht stets bei sich trug, ließ er sich letztlich von den Polizeibeamten widerstandslos festnehmen. Warum hat er sich nicht gewehrt?

Ich nehme an, dass er völlig ausgepowert und perspektivlos war. Er dürfte all seine Kraft zum Weiterleben verloren haben. Er hat erkannt, dass er in allen Bereichen versagt hat: Er hat eine Familie zerstört und wird sozial geächtet. Er ist ein Lebensbankrotteur: Das weiß er.