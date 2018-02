21.02.2018 16:46 dpa/lsw Stuttgart Entscheidung erst am Dienstag: Bundesverwaltungsgericht vertagt Urteil über Diesel-Fahrverbote

Die Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten wird vertagt. Der 7. Senat will seine Entscheidung am 27. Februar verkünden, wie der Vorsitzende Richter, Andreas Korbmacher, am Donnerstag sagte.