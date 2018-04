Baden-Württemberg Einzelhandelsverband bestätigt: Ansturm Schweizer Kunden in Südbaden nimmt ab

Die fetten Jahre für den Einzelhandel entlang der Schweizer Grenze am Hochrhein und Bodensee scheinen vorüber. Die Branche wächst zwar weiter, aber nicht mehr so stark wie noch in den Jahren 2015 und 2016.

Vom Duschgel bis zur Küchenzeile: Die Schweizer kaufen gerne im benachbarten, günstigeren Baden-Württemberg ein. Für den Einzelhandel sind sie eine wichtige Größe. Entsprechend aufmerksam wird die Entwicklung der Zahl der Einkaufstouristen verfolgt. Und die ging lange Zeit nach oben – bis jetzt. Denn der Ansturm der Schweizer Kundschaft auf Geschäfte in Südbaden nimmt ab – vor allem in der Bodenseeregion und am Hochrhein. Das erklärte der Einzelhandelsverband Südbaden am Freitag in Freiburg.

Es gab im Jahr 2017 zwar weiterhin Wachstum im gesamten Einzelhandel, aber deutlich geringer als im Vergleich zum Vorjahr. Da lag Südbaden noch über dem baden-württembergischen Durchschnitt. 2017 zeigte sich ein anderes Bild: dem Plus auf Landesebene von 2,3 Prozent (Gesamtdeutschland sogar + vier Prozent) steht in Südbaden lediglich ein Anstieg des Umsatzes von 1,8 Prozent gegenüber. Eine wesentliche Erklärung dafür sieht Einzelhandelspräsident Philipp Frese im Rückgang der Einzelhandelskunden aus der Schweiz. Mit 1,5 Prozent Steigerung liegt der Bereich Bodensee ebenso wie der Bereich Hochrhein (+ 1,4 Prozent) unter dem südbadischen Durchschnitt. Seit dem Herbst, sagt Olaf Kather, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Südbaden, sei die Abnahme der Kunden aus der Schweiz signifikant und das setze sich auch in den ersten Monaten dieses Jahres fort. Spürbar ist das laut Utz Geiselhart, Konstanzer Statthalter des Verbandes, vor allem in der Möbelbranche und im Handel mit Unterhaltungselektronik. Waren für den täglichen Bedarf, vor allem Lebensmittel, Schönheits- und Drogerieprodukte kauften die Schweizer nach wie vor in Südbaden, die Rückgänge seien beim lang- und mittelfristigen Bedarf zu spüren. Auch die Zahl der „Grünen Zettel“ ist nach Angaben des Hauptzollamtes Singen rückläufig. Mit den „Grünen Zetteln“ können sich Nicht-EU-Bürger die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen, die sie auf ihre Einkäufe in Deutschland gezahlt haben – und zwar unabhängig von der Höhe des Einkaufs. Vor allem für Schweizer ist das attraktiv – zusätzlich zu den ohnehin oft niedrigeren Preisen in Deutschland.

Frankenkurs hat deutlich nachgegeben

Die Zurückhaltung der Einkaufstouristen hat nach Ansicht des Verbandes damit zu tun, dass der Euro für die Schweizer teurer geworden ist, Waren in der Schweiz billiger wurden und die Politik die Nachbarn dränge, doch wieder im Heimatland zu kaufen. In den Jahren 2015 und 2016, als es für einen Franken noch etwa einen Euro gab (heute 1,17 SF = 1 Euro), machten die Einzelhändler entlang der Grenze zur Schweiz 20 bis 25 Prozent ihres Umsatzes mit Eidgenossen. In Städten wie Konstanz und Waldshut seien es über 50 Prozent gewesen. Jetzt berichten die meisten der befragten Betriebe vom Abschwellen der Kundschaft von jenseits der Grenze. Dennoch, mildert Verbandspräsident Philipp Frese ab, sind die Schweizer nach wie vor ein wichtiger Faktor für den Einzelhandel entlang der Grenze zur Schweiz. In der Zukunft aber, glauben die Einzelhandelsfunktionäre, werde der Rückgang des Schweizer Kaufinteresses anhalten, darauf muss sich der Markt einstellen.