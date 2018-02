Die Anzahl der Einsätze für die Feuerwehren in der Region ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Das liegt vor allem an Brandmeldeanlagen in öffentlichen Gebäuden.

Die Freiwillige Feuerwehr Allensbach und Hegne mussten kürzlich Schlimmes befürchten. Ein Brandmelder hatte im Kloster Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen gab es schließlich Entwarnung. Nicht der Rauch eines Feuers war Ursache für den Alarm, sondern zu viel Weihrauch, dessen Qualm die sensible Anlage anschlagen ließ. Die Feuerwehr, ob am Bodensee oder im Schwarzwald, wird zunehmend gefordert. Ein Blick in den Bodenseekreis zeigt, dass die Zahl der Einsätze in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich nach oben gegangen ist. Rückten die Feuerwehren 2006 noch 2226 Mal aus, waren es 2016 bereits 3036 Mal – eine Steigerung von 11,7 Prozent.

Einer, der die Entwicklung seit vielen Jahren verfolgt, ist der Überlinger Christian Gorber. Der 47-jährige Immobilien-Sachverständige hat den Feuerwehrdienst von der Pike auf erlernt. Heute ist er Oberbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen und Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Es sei erfreulich, dass die Zahl der Bagatelleinsätze rückläufig ist, sagt Gorber. Gleichzeitig habe aber die Zahl der kritischen Einsätze zugenommen. So ist die Zahl der Brandeinsätze um 53 Prozent gestiegen, die technischen Rettungseinsätze haben sogar um 153 Prozent zugelegt. Unter diesen Begriff fallen sowohl Unfälle, bei denen eingeklemmte Personen aus dem Auto befreit werden, aber auch Rettungseinsätze wie jener kürzlich, bei dem Gorbers Leute einen schwergewichtigen Menschen nach einem Sturz aus einer misslichen Lage befreien mussten.

"Früher war die Feuerwehr eine Art Mädchen für alles"

„Früher war die Feuerwehr eine Art Mädchen für alles, in dieser Rolle haben wir uns manchmal auch selbst gefallen,“ erinnert sich Gorber, der seit bald 30 Jahren dabei ist. In diese Rubrik fielen sogenannte Schlosserarbeiten: Wenn jemand mal seinen Schlüssel verbummelt hatte und nicht mehr ins Haus kam. „Heute kommt die Feuerwehr in der Regel nur zur Türöffnung bei einem Notfall. Beispielsweise, wenn uns jemand ruft, weil sein Nachbar hilflos in der Wohnung liegt.“ Unterm Strich habe diese neue Ausrichtung der Einsatzschwerpunkte Entlastung gebracht, weiß Gorber.

Eine deutliche Fehlerquelle sind hingegen Brandmeldeanlagen in öffentlichen Gebäuden, Beherbergungsbetrieben und Firmen. Wurden die Freiwilligen Feuerwehren im Bodenseekreis 2006 noch 263 Mal zu Brandmeldealarmen gerufen, so waren es zehn Jahre später schon 428 Mal. Dieses Phänomen kennen auch andere Feuerwehren in Baden-Württemberg.

Aktuell überwacht die Einsatzzentrale im Bodenseekreis 420 Brandmeldeanlagen – zumeist in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern. „Es trägt natürlich nicht zur Motivation bei, wenn man zum zehnten Mal zum Einsatz gerufen wird und es stellt sich wieder als Fehlalarm heraus,“ sagt der Feuerwehrmann. Da kann es schon ärgerlich sein, wenn ein Löschzug mit vier Fahrzeugen vorfährt und am Ende alles wieder unbenutzt zusammengepackt wird, einschließlich der Atemschutzmaske, die dann wieder desinfiziert werden muss. Deshalb stellen Feuerwehren inzwischen eine Rechnung, wenn eine Brandmeldeanlage einen Fehlalarm auslöst. Das können rund 1000 Euro sein. „Seit das Geld kostet, wird auch mehr Geld in die Wartung von Anlagen investiert,“ so Gorber.

Das tun inzwischen auch große Unternehmen, die oft eigene Werksfeuerwehren unterhalten. So kommt es, dass hier die Fehlalarme von 766 (2006) auf 519 (2016) zurückgegangen sind. Nicht so bei den Einrichtungen, die von den 23 Freiwilligen Wehren im Bodenseekreis betreut werden. Dort seien unzählige Anlagen dazugekommen. „Und damit hat auch die Zahl der Fehlalarme zugenommen“, so Gorber. „Wenn ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bei Alarm von seinem Arbeitsplatz weggerufen wird, dann belastet das den Arbeitgeber.“ Und doch müsse eben jeder Alarm ernst genommen werden.

Hoffnungen auf mehr Beitritte von Frauen

Ein immerwährendes Thema ist die Frage der Zukunft, die dieser wichtige Bereich im Gemeindeleben hat. Der Bodenseekreis verfügt derzeit über 2395 Feuerwehrleute, die allermeisten sind Freiwillige, nur 44 sind Berufsfeuerwehrleute. Eines der wichtigsten Standbeine ist die Jugendfeuerwehr, um Nachwuchs zu gewinnen und ihn auszubilden. Im Bodenseekreis seien die Zahlen noch stabil, sagt Gorber. Schwieriger werde es, wenn junge Leute, die gerade ausgebildet sind, abwandern, beispielsweise um zu studieren. Die fehlen dann in den Reihen der örtlichen Wehren. „Sehr gute Erfahrungen haben wir aber mit Quereinsteigern gemacht“, sagt Gorber und verweist auf Zugezogene. „Die Kunst ist nur, den Draht zu diesen Leuten zu knüpfen.“ Hoffnungen setzt die Feuerwehr auch auf mehr Beitritte von Frauen. Die sind nämlich mit gerade einmal 153 heillos unterrepräsentiert. Feuerwehr war lange Zeit eine Männerdomäne, räumt der Sprecher ein. Das scheint in vielen Bereichen heute noch so zu sein.

Grundsätzlich stehen die Feuerwehren im Bodenseekreis laut Gorber aber noch gut da; mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent befinde man sich zunächst einmal auf einem guten Niveau. Zu einer ehrlichen Rechnung gehören aber auch andere Zahlen: So hat sich die Zahl der Einwohner in diesem Landkreis um 5,5 Prozent nach oben entwickelt. Wenn man dann noch das Plus von 11,7 Prozent bei der Zahl der Einsätze hinzuzählt, sollte dies der öffentlichen Hand immer wieder zu denken geben, so Gorber. „Hier sind die Kommunen gefordert, um zu schauen, dass der Dienst in der Feuerwehr attraktiv bleibt.“