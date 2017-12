Eine Reise in die Tiefe: Werfen Sie einen Blick in die Tunnel der Stuttgart-21-Baustelle

Bis zu 4000 Menschen arbeiten auf den Baustellen, in den Baugruben und Tunnelröhren im Stuttgarter Talkessel am Projekt Stuttgart 21. Die meisten von ihnen sieht man nie: Sie arbeiten unter der Erde. „Guckst du Baustelle“ – ab in die Gruben und Tunnel von Stuttgart 21 mit Südkurier-Korrespondentin Ulrike Bäuerlein.

Knapp 59 Kilometer Tunnel haben die Ingenieure, Bauarbeiter und Mineure in der Region Stuttgart an elf Tunnel-Großbaustellen zu graben und fertigzustellen, 34 Kilometer sind bereits geschafft. In den Baugruben zeichnet sich die Kontur des neuen Tiefbahnhofs schon ab. Mit diesem Aufzug beginnt für die Bauarbeiter tagtäglich die Reise in die Unterwelt von Stuttgart 21.

25 Meter tief in der Baugrube geht es rein in den Spielplatz der großen Jungs. Matschig ist es hier - Gummistiefel sind Pflicht. Ebenso Helme und Warnwesten.

Für die Arbeiter hier unten, die Mineure, verschwimmen Tag und Nacht. Ihr Arbeitsrhythmus: 12 Stunden Schicht, 12 Stunden Pause. Zehn Tage lang, dann fünf Tage frei. Kein familienfreundlicher Job. Aber die Tunnelbauer lieben ihn und sind weltweit eine verschworene Gemeinschaft. Viele der Tunnelbauer in Stuttgart sind Österreicher, in deren Familien der Beruf seit Generationen Tradition hat und die aus den gleichen Dörfern kommen. Ihre Welt erschließt man unter Tage. Kilometerweit geht es in Stuttgart in die Tunnelröhren hinein.

Fortbewegt wird sich zu Fuß und mit Geländewagen. Damit niemand verlorengeht, gibt es in den Tunneln ein Mobilfunknetz. So können Arbeiter im Notfall auch geortet werden. Hier unten herschen Staub, Lärm und Matsch vor. Und es gibt alles, was das Männerherz begehrt: Bagger, Bohrer, mächtige Maschinen. Bewegen sie sich durch die Tunnel, werden die Dimensionen der Baustelle sichtbar.

An anderer Stelle wird an einem Tunnel gearbeitet, durch den später die Fernzüge aus Westen in den Stuttgarter Tiefbahnhof einrollen sollen. Arbeiter befestigen dort Stahlmatten und Bewehrungen in der Tunnelröhre, die später zur Sicherung des Vortriebs mit Spritzbeton ausgegossen wird.

"Ortsbrust" nennen die Mineure das vorderste Ende einer Tunnelbaustelle, hier im neuen S-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Bad Cannstatt. An den grün markierten Bohrpunkten treibt die riesige Bohrmaschine "Jumbo" lange Anker durch die Sicherungswand aus Spritzbeton in Erdreich und Gestein. Der Arbeiter im Führungsstand steuert die Bohrung.

Sitzen die Anker und sichern den weiteren Vortrieb, wird die Betonwand abgetragen, die Tunnelröhre 80 bis 100 Zentimeter weiter durch das Erdreich gegraben und eine neue "Ortsbrust" aus Beton gespritzt. Wenn die Tunnelbauer fertig sind, übernehmen die Gleisbauer der Bahn und die Elektriker die Arbeiten. Dieses Stück eines neuen S-Bahn-Tunnels ist fast fertig. Es ist gesichert, verkleidet und getrocknet.

Unter der Erde gibt es weder Tag noch Nacht. Aber irgendwann ist auch die Schicht der Tunnelbauer vorbei. Dann geht es für richten sie den Blick nach oben und kehren zurück an die Erdoberfläche - zumindest für eine Weile.