Stuttgart/Kabul Ein Straftäter aus dem Südwesten nach Afghanistan abgeschoben

Abschiebungen nach Afghanistan sind bislang ein Konfliktthema gewesen – im Bund und im Land. Nun gibt es wieder einen Abschiebeflug, allerdings mit Straftätern. Die Grünen hoffen, dass eine neue Bundesregierung die Lageeinschätzung für das Land revidiert.

Deutschland hat wieder abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan abgeschoben, darunter auch einen Mann aus Baden-Württemberg. Das bestätigte das Innenministerium in Stuttgart am Mittwoch. Der Mann sei ein Straftäter gewesen und habe zuvor in Strafhaft gesessen, sagte eine Sprecherin. Das Flugzeug mit insgesamt 14 afghanischen Flüchtlingen an Bord war vom Flughafen Leipzig-Halle aus gestartet. Es landete am Mittwochmorgen in Kabul.

Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban drastisch verschärft. Auch in der grün-schwarzen Landesregierung hatten Abschiebungen in das Land am Hindukusch für Spannungen gesorgt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, Uli Sckerl, sagte aber, den jüngsten Abschiebefall könnten die Grünen mittragen.

Es handele sich um einen Straftäter, der wegen Einbruchsdelikten, Körperverletzungen und Erpressungen mehrmals rechtskräftig verurteilt worden war. In der Landesregierung gibt es die Vereinbarung, nur Straftäter und Gefährder zwangsweise nach Afghanistan zurückzuführen. Gefährder sind Menschen, denen die Behörden einen terroristischen Anschlag zutrauen. „Die Abschiebung dieses Mannes war im Rahmen des Vereinbarten“, sagte Sckerl der Deutschen Presse-Agentur.

Mit sieben Sammelabschiebungen seit Dezember 2016 hat Deutschland damit 128 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückfliegen lassen. Nach einem massiven Anschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul im Mai hatte der Bund Abschiebungen ausgesetzt. Danach hatten Bund und Länder Abschiebungen nach Afghanistan auf drei Gruppen beschränkt: Straftäter, Gefährder und jene, die „hartnäckig ihre Mitarbeit an der Identitätsfeststellung“ verweigern.

Wie Sckerl sagte, setzen die Grünen darauf, dass eine neue Bundesregierung die Lage in Afghanistan revidiert – mit dem Ergebnis, dass Abschiebung dorthin grundsätzlich nicht möglich sein sollen. Für die Bewertung zuständig ist das Auswärtige Amt. „Nach allem, was wir aus Afghanistan aktuell hören, nimmt der Terror der Taliban zu, so dass Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist und Abschiebungen aus unserer Sicht nicht stattfinden können“, sagte Sckerl.

Das Auswärtige Amt ist bislang noch in der Hand der SPD. Derzeit wird in Berlin über eine mögliche Regierung aus Union, Grünen und FDP verhandelt. Sckerl hält es für denkbar, dass die Grünen das Auswärtige Amt federführend übernehmen könnten.