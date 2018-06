Baden-Württemberg Ein Jahr nach Starkfrost: Starke Blüten versprechen reiche Ernte

Der Spätfrost führte 2017 zu schweren Ernteverlusten. Bis heute sind die Folgen davon für Landwirte spürbar. Dieses Jahr haben Landwirte allerdings Grund, optimistisch zu sein.

Was letztes Jahr zu wenig war, ist dieses Jahr zu viel. In diesem Frühling bieten die Obsthänge am Bodensee einen besonderen Anblick: weiße und rosa Blüten so weit das Auge reicht. Doch die Blütenmeere sind die Folgen des späten Frosteinbruchs im April vergangenen Jahres, der zu dramatischen Ernteverlusten in der Landwirtschaft führte. Die Landesregierung stufte den Frost im Frühjahr 2017 als Naturkatastrophe ein und versuchte die existenzgefährdenden Ernte-Ausfälle von Obst- und Weinbaubetrieben durch finanzielle Hilfen abzumildern. Haben sich die Landwirte von den Strapazen bereits erholt oder spüren sie die Nachwirkungen noch immer?

Obstbauer Stefan Müller aus Bodman am Bodensee sieht dem Erntejahr 2018 optimistisch entgegen: „Die Obstbäume haben sich erholt, ihnen hat der Frost langfristig nicht geschadet.“ Doch nun sehen sich die Landwirte einer neuen Herausforderung gegenüber: Die Bäume treiben zu viele Blüten – und das europaweit. Der Agrarwissenschaftler Michael Zoth vom Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf (bei Ravensburg) spricht von einer maximalen Blütenbildung. Er erklärt dieses Phänomen so: „Der Frost vergangenen Jahres hat die Früchte kaputt gemacht und damit in diesem Jahr zu einer extrem starken Blüte geführt.“ In der Fachsprache nennt man diese witterungsbedingten Schwankungen Alternanz: Auf ein ertragsschwaches Jahr folgt ein ertragsreiches Jahr. Das bedeutet: In einem Jahr, in dem der Baum keine oder kaum Blüten hat, wird eine relativ große Menge an Blütenknospen für das Folgejahr angelegt – und umgekehrt.

Laut Zoth ist es nun wichtig, die Bäume zu entlasten. Ansonsten können die Blütenmeere zu einem Problem für die Betriebe werden. Fällt die Ernte zu groß aus, sind die Preise niedrig und die Qualität der Früchte leidet. Ist die Ernte zu klein, sind zwar Qualität und Preise gut, die Landwirte können aber nur wenig verkaufen.

Mithilfe der Ausdünnung kann die Zahl der Früchte pro Baum reguliert werden. Dabei unterscheidet man zwischen der frühen Blütenausdünnung und der späten Fruchtausdünnung. Die Blütenausdünnung kann maschinell oder chemisch durchgeführt werden. Die maschinelle Ausdünnung erfolgt Ende April bis Anfang Mai. Dafür wird eine Fadenmaschine benutzt. Diese wird an einem Fahrzeug montiert und anschließend dicht an den Baumreihen entlang geführt. Eine rotierende Spindel schlägt dabei Blütenbüschel oder einzelne Blüten ab. Für Bio-Betriebe, die auf die chemische Variante verzichten, ist sie die bisher vielversprechendste Methode.

Bei der chemischen Blütenausdünnung wird ein Düngerstoff ausgetragen, der die Blüten verätzt. „Der Vorteil der mechanischen Ausdünnung ist, dass ich sie bei jeder Witterung durchführen kann. Die chemische Ausdünnung dagegen ist stark wetterabhängig“, so Müller. Ab Juni erfolgt abschließend die Fruchtausdünnung per Hand. Diese sei allerdings teuer, arbeitsintensiv und ihr Effekt sei deutlich geringer als die der Blütenausdünnung.

Der Agrarwissenschaftler Zoth erinnert an den Kälteeinbruch von 1991 mit ähnlich verheerenden Folgen. In den folgenden Jahren gab es abwechselnd sehr viele oder sehr wenige Blüten. „Wir konnten beobachten, dass sich die Effekte der Alternanz erst nach sechs bis acht Jahren glätten. Deshalb ist es auch jetzt wieder wichtig die Schwankungen abzumildern und ihre Dauer zu verkürzen.“ Die Bauern in der Region müssen jetzt handeln, damit sie in den kommenden Wettbewerbsjahren mithalten können. Die niedrigen Preise und die gleichzeitig hohen Kosten aufgrund des Mehraufwands stellen für die Landwirte eine kritische Situation dar. Schließlich steht die Bodensee-Region im europa- und weltweiten Wettbewerb: „Es geht hier um die Rentabilität der Betriebe. Die Arbeit der Landwirte muss sich für sie lohnen.“