Lauchringen Ein Herz für Musik aus der Konserve

Kurt Huber aus Lauchringen sammelt Musikboxen. Jede einzelne der Raritäten hat ihren individuellen Klang.

„Ein Spiel für 20 Pfennig, drei Spiele für 50 Pfennig, sieben Spiele für eine Mark.“ Was in Zeiten von Streamingdiensten und Smartphones kaum noch jemand zuordnen kann, ist für Kurt Huber aus Lauchringen am Hochrhein eine wahre Leidenschaft. Er restauriert und sammelt altgediente Musikboxen. Es sei ein „sehr interessantes Hobby“, findet der 68-Jährige, der beruflich eine Gärtnerei führt. Er besitzt mittlerweile über 40 dieser eindrucksvollen Automaten, die im Volksmund auch Jukebox genannt werden.

Die restaurierten Geräte wurden alle von ihm selbst flottgemacht. Nicht selten war das eine Herausforderung, denn ein bewegtes Kneipen-Leben fordert stets seinen Tribut: „Das schlimmste ist das Nikotin“, sagt der Bastler. Zusammen mit Pommesfett drang es jahrzehntelang bis in die letzten Winkel des technischen Innenlebens. Das Äußere der Boxen wurde öfter mal mit Schlägen, Tritten und verschütteten Getränken traktiert. In Kleinstarbeit zerlegt, reinigt, repariert und setzt Kurt Huber die Technik in filigraner Handarbeit wieder zusammen. Kaputte Teile ersetzt er durch die wenigen – und sehr teuren – noch erhältlichen Ersatzteile oder durch noch funktionierende Gegenstücke aus Schrottbeständen. Manches fertigt er selbst an.

Das Händchen fürs Technische liegt Huber im Blut. Schon in den 70er-Jahren bastelte er an Autos, mit denen er an Bergrennen teilnahm. Mit ihrem Verschwinden fing er an, sich den musikalischen Boliden zu widmen. „Wann immer eine Box günstig zu haben war, griff ich zu“, sagt Huber, in dessen Garagen noch ein gutes Dutzend der musikalischen Roboter darauf warten, aufgemöbelt zu werden. Mittlerweile ist Huber Experte für Musikboxen und fährt regelmäßig zu Börsen und Ausstellungen in München und Nürnberg. Als gewerblicher Restaurator sieht Huber sich aber nicht. „Es ist schön diese fast schon verlorenen Schätze der Kulturgeschichte am Leben zu erhalten“, erklärt er, während sich das Schallplattenkarussell einer Jukebox dreht, bevor der Greifarm eine der Schallplatten auf den Plattenteller legt. „Alle Mädchen ab 30 lieben am besten“, schallt Gunter Gabriel plötzlich überraschend laut und klar aus den großen Lautsprechern unter der Verkleidung, als hätte er gerade persönlich das Jahr 1986 eingeläutet.

Sein Herz hängt an jeder einzelnen Box, versichert Huber. Den wahren Wert einer restaurierten Box würde man aber längst nicht mehr bezahlt bekommen. Der Preis schwankt – von 600 Euro bis 13 000 werden die musikalischen Antiquitäten im Internet gehandelt. Huber ist begeistert von Boxen aus deutscher Produktion, wie jene der ehemaligen Wurlitzer Deutschland GmbH. Mit etwas Aufwand, einem Kabelanschluss und einem kleinen Zusatzgerät können die Boxen sogar per Bluetooth Musik vom Handy wiedergeben.