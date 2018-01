Baden-Württemberg Ein Besuch so präzise wie ein Chirurgie-Instrument

Ein Besuch so präzise wie ein Chirurgie-Instrument

Bundeskanzlerin Angela Merkel besichtigt die Produktion des Medizintechnik-Herstellers Aesculap in Tuttlingen

Präzision ist das A und O in der Medizintechnik. Ähnlich präzise ausgearbeitet war auch der Zeitplan für den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Medizintechnikhersteller Aesculap in Tuttlingen. Drei Fototermine für die Journalisten, danach eine kurze Rede von 15.22 Uhr bis 15.29 Uhr und keine weiteren Fragen. So stand es im Protokoll.

Trotz des straffen Zeitplans zeigte sich Merkel bei ihrem Rundgang durch die blitzblank gesäuberte Produktion interessiert, stellte Fragen und nahm sich auch Zeit für kurze Plauschs mit einigen Aesculap-Mitarbeitern. Mit im Gepäck hatte Merkel – außer einer Reihe von Bodyguards – Guido Wolf, Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen, Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender der CDU, und ihren Regierungssprecher Steffen Seibert, die sich aber allesamt im Hintergrund hielten.

Merkel bekam bei ihrem Besuch vor allem die modernsten 3D-Drucker von Aesculap zu sehen. Mit diesem Verfahren produziert Aesculap unter anderem Spezialprothesen. Bei der sogenannten additiven Methode werden die einzelnen Schichten des Produkts schichtweise aufgetragen, sodass Schritt für Schritt ein dreidimensionales Teil entsteht. Eine spezielle Software wandelt vorab die dreidimensionalen Computerdaten in zweidimensionale Schichtdaten um. „Die additive Fertigung ist eine wichtige technologische Säule von Aesculap. Dieses Fertigungsverfahren legt das Fundament der vernetzten Produktion auf dem Weg zur Individualisierung der Medizintechnik“, erklärte Aesculap-Chef Hanns-Peter Knaebel. Auch über die digitale Durchdringung aller Geschäftsprozesse – im Fachjargon Industrie 4.0 genannt – machte sich die Kanzlerin ein Bild.

„Ich habe hier eine Menge gelernt“, sagte Merkel bei ihrer siebenminütigen Abschlussrede. Sie verfolge den Wandel der Produktionsformen mit großem Interesse. Lebenslanges Lernen werde für alle Arbeitnehmer immer wichtiger. „Es ist wichtig, dass wir, die die Gesetze machen, auch wissen, was draußen im Land vor sich geht“, so Merkel weiter. Man müsse keine Angst vor der Digitalisierung haben. Monotone Arbeiten würden durch Roboter ersetzt, aber dafür würden neue Arbeitsplätze entstehen, so Merkel.

Auch das Thema Flüchtlinge spielte am Rande des Besuchs eine Rolle. Knaebel sicherte Merkel die volle Unterstützung für ihre umstrittene Flüchtlingspolitik zu. Das Unternehmen hatte bereits im letzten Jahr acht junge Flüchtlinge als Langzeitpraktikanten eingestellt und möchte sie mittelfristig in eine Berufsausbildung bringen. Zunächst müsse aber die Ausbildungsfähigkeit hergestellt werden.