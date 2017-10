Freiburg Dreharbeiten für zweiten Schwarzwald-"Tatort" haben begonnen

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen wieder für den „Tatort“ vor der Kamera. Es ist ihr zweiter Fall. Im Schwarzwald ermitteln sie nach einem Tod auf dem Bauernhof. Und verraten erstmals Privates.

Die beiden neuen „Tatort“-Kommissare Eva Löbau (45) und Hans-Jochen Wagner (48) lösen ihren zweiten Fall. Im Schwarzwald haben die Dreharbeiten dafür begonnen, wie der SWR am Montag mitteilte. Sie dauern bis Mitte November. Wann der Film gezeigt wird, ist noch offen.

Löbau und Wagner hatten als neue Kommissare der populären ARD-Krimireihe am 1. Oktober Premiere. Sie ermitteln als Franziska Tobler und Friedemann Berg im Südwesten. Geplant sind künftig in der Regel zwei Fälle pro Jahr, sagte eine SWR-Sprecherin. Der Schwarzwald-„Tatort“ folgt dem Bodensee-„Tatort“, der im vergangenen Dezember nach 14 Jahren zum letzten Mal lief.

Inszeniert wird der zweite Fall aus dem Schwarzwald von Regisseur Umut Dag. In dem Fall, der noch keinen Titel hat, geht es um eine Familie, die im Schwarzwald einen Bauernhof hat und deren älteste Tochter stirbt. Ärzte geraten wegen des Verdachts der Fehlbehandlung ins Visier der bei den Ermittler - ebenso die Familie selbst.

In dem Film erfahren die Zuschauer erstmals mehr über das Privat- und Vorleben des von Wagner dargestellten Kommissars Berg, sagte Dag am Rande der Dreharbeiten in St. Blasien im Schwarzwald. Der Kommissar stamme aus der Region. Gedreht wird den Angaben zufolge in St. Blasien, Oberried bei Freiburg und Baden-Baden. Die Premierenfolge verfolgten am 1. Oktober im Durchschnitt 9,13 Millionen Zuschauer.