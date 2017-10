Region Die Region feiert Halloween: Hier steigen die größten Partys

Ausgeschlafen auf die Halloween-Party: Das ist in diesem Jahr möglich, weil der Reformationstag am 31. Oktober ausnahmsweise auch ein Feiertag ist. Für alle, die sich den Brückentag zusätzlich freignommen haben, wird die Halloween-Nacht damit das Finale des längsten Wochenendes im Jahr. Damit das richtig gefeiert werden kann, gibt es hier eine Übersicht aller Halloween-Partys am Hochrhein, im Bodenseekreis, im Schwarzwald und im Kreis Konstanz. Monster, Zombies oder Vampire - der Trend ist auch bei uns in der Region angekommen. Mit einfallsreichen Kostumen gibt es auf einigen Partys schaurige Specials.



Bodenseekreis:



Friedrichshafen - Etage Eins: "Etage des Schreckens" heißt die große Halloweenparty im Club in Friedrichshafen. Start ist um 23 Uhr für alle ab 16 Jahren. Der Eintritt kostet sieben Euro. Wer im deutlich erkennbaren Halloween-Kostüm zur Party kommt, erhält laut Veranstalter freien Eintritt.

Weitere Informationen zu Musik und Specials gibt es auf der Internetseite des Clubs

Friedrichshafen - Club Metropol: Gemeinsam mit dem Technischen Gymnasium (TG) Friedrichshafen lädt der Club Metropol zur Halloween-Party. Karten im Vorverkauf gibt es bei der 13. Klasse des TG Friedrichshafen. Der Einlass ist ab 16 Jahren. Los geht es um 23 Uhr - gerne auch in Halloween-Verkleidung, teilt der Club mit.



Weietere Informationen auf der Internetseite des Metropols

Friedrichshafen - Bahnhof Fischbar: Mit Laser-Show und Gruseldeko wird in der schaurig alten Lockhalle Halloween gefeiert. Ab 21 Uhr ist Einlass.

Auf Facebook gibt es alle Details vom Veranstalter

Tettnang - Bäumle: Bis 22 Uhr gibt es auf der Halloween-Party im Bäumle freien Eintritt für verkleidete Gäste. Einlass ist ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Der Club ist auf beiden Floors gruselig dekoriert und bietet laut den Veranstaltern einen Mix aus verschiedenen Musikrichtungen von House bis Chartmusik.

Auf Facebook gibt es alle Informationen zur Veranstaltung