Stuttgart "Die Mitglieder ringen mit sich"

37 828 SPD-Mitglieder im Südwesten stimmen ab: Die Parteispitze kämpft um das Ja zur GroKo.

Er habe schon abgestimmt, sagt SPD-Urgestein Erhard Eppler, und „natürlich mit Ja“. Der 91-jährige Sozialdemokrat ist eines von 37 828 baden-württembergischen SPD-Mitgliedern, die derzeit über den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und der SPD abstimmen – und damit auch den Daumen darüber heben oder senken, ob Deutschland in absehbarer Zeit wieder eine Regierung bekommt. „Ich hoffe, dass es einen erkennbaren Vorsprung für das Ja gibt“, sagt Erhard Eppler, „eine andere Entscheidung könnte ich nicht mehr nachvollziehen. Wenn jetzt, nachdem die öffentliche Meinung so ist, dass die SPD zu viel herausgeholt hat, ein Nein kommt, werden die Wähler das ganze Elend der Regierungsbildung der SPD anlasten. Das wäre fatal“, glaubt Eppler.

Ein Selbstläufer aber ist die Abstimmung nicht. Und das liegt nicht nur an der „NoGroKo“-Kampagne der Jusos. Die Debatte an der Basis in Baden-Württemberg werde emotional, intensiv und sehr hart geführt, heißt es aus dem Landesverband in Stuttgart. Auch die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier, die derzeit landesweit bei zahllosen Veranstaltungen um Zustimmung zu einer Neuauflage der großen Koalition wirbt, wagt keine Prognosen. „Es ist alles drin“, fasst Breymaier die Rückmeldungen aus der Partei zusammen. Etwa ein Drittel grundsätzlich dagegen, ein Drittel dafür, ein Drittel unentschlossen – das sei die Gemengelage bei den Südwestgenossen. „Es gibt Gegner der großen Koalition, die sind mit Argumenten nicht zu erreichen“, sagt Breymaier. „Aber die Leute ringen mit sich. Die große Frage, die diskutiert wird, ist: Wie schaffen wir es, uns als Partei zu erneuern, wenn wir in die Regierungsverantwortung und ins Klein-Klein des Tagesgeschäfts eingebunden sind?“, so die SPD-Landeschefin. „Aber wir würden auch nach vier oder acht Jahren Opposition nicht zwangsläufig als strahlende SPD dastehen“, sagt sie. „Am Elend der SPD ist nicht die Regierungsbeteiligung, sondern die SPD selbst schuld.“

Eine der prominentesten GroKo-Gegnerinnen im Südwesten ist die Parteilinke und Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Zufall, dass ausgerechnet Ulm am morgigen Sonntagvormittag die einzige baden-württembergische Station der designierten Parteivorsitzenden Andrea Nahles bei den Mitgliederversammlungen im Südwesten ist? „Ich weiß nicht, wie das zustande kam“, sagt der Ulmer SPD-Kreisvorsitzende Martin Ansbacher, „aber wir freuen uns natürlich.“ Das Kongresszentrum, davon geht Ansbacher aus, werde morgen bei der dreistündigen Debatte aus allen Nähten platzen. Ansbacher selbst ist – wie viele in der Partei – noch unentschlossen.

Dass die Presse zu der Veranstaltung keinen Zutritt erhält, befürwortet der SPD-Kreisvorsitzende ebenso wie auch Landeschefin Leni Breymaier. Einen Vergleich mit der AfD, die bei ihren Nominierungsveranstaltungen für den Bundestag ebenfalls keine Berichterstattung zuließ und dafür auch von der SPD heftig kritisiert wurde, weist die Landes-SPD dagegen deutlich zurück. „Das sind Mitgliederversammlungen, keine Parteitage. Mitglieder sollten offen unter sich diskutieren können“, sagt Breymaier. Auch Kritik daran, dass bundesweit 463 000 SPD-Mitglieder die Entscheidung über eine neue Regierung fällen, lässt sie nicht gelten. „Bei der CDU entscheidet der Parteivorstand, bei der FDP hat allein Christian Lindner entschieden – da geht es bei uns demokratischer zu“, sagt sie.

Für SPD-Größe Erhard Eppler ist unterdessen zumindest eine Richtungsentscheidung in der SPD auf einem guten Weg. „Ich halte ziemlich viel von Andrea Nahles, und zwar schon seit Längerem. Sie ist klug und hat einen politischen Kopf“, sagt Eppler. „Wir haben derzeit eine Reihe Frauen, die deutlich herausragen. Im Moment sind die Frauen in der SPD für mich die besseren Führungsfiguren als die Männer.“

Mindestbeteiligung erreicht

Am SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit der Union hat sich bereits nach drei Tagen ein Fünftel der Stimmberechtigten beteiligt – damit ist das Votum nun verbindlich. Dies bestätigte der Sprecher der Landes-SPD, Andreas Reißig, gestern gegenüber unserer Zeitung. Die Abstimmung hatte am Dienstag begonnen. Die insgesamt 463 723 stimmberechtigten Sozialdemokraten haben noch bis Freitag (2. März) Zeit, ihre Stimme abzugeben. In Baden-Württemberg sind 37828 SPD-Mitglieder stimmberechtigt. Nach Angaben des Landesverbandes sind darunter 2723 Neumitglieder, die seit Jahresbeginn 2018 und dem 6. Februar, dem Stichtag für die Teilnahme am Mitgliedervotum, eingetreten sind. Der Widerstand gegen eine weitere große Koalition ist in Teilen der Partei groß. Gegner wurden zum Eintritt in die SPD aufgerufen, um eine Ablehnung des Koalitionsvertrags zu erreichen. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. (uba)