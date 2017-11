Freiburg Die Gedächtnislücken des mutmaßlichen Mörders von Endingen

Nach dem Mord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg steht ein Lastwagenfahrer vor Gericht. Der 40-Jährige hat laut Justiz eine Vorgeschichte. Er soll auch in Österreich gemordet haben.

Als der Staatsanwalt die inneren Verletzungen von Carolin G. in ihren medizinischen Details erläutert, müssen einige Frauen im Publikum würgen. Äußerst brutal erscheinen die Wunden, die der Lastwagenfahrer Catalin C. seinem Opfer mit der Faust im Unterleib zugefügt haben soll. Carolin G. bekam davon wohl nichts mehr mit - C. soll sie zuvor gewürgt haben, bis sie das Bewusstsein verlor.

Danach soll C. sein Opfer weiter über den Waldboden geschleift und der wehrlosen Frau dann mit einer runden Eisenstange den Schädel zertrümmert haben. Soweit die Version, die Tomas Orschitt in seiner Anklage schildert. C. bestätigt sie in Ausschnitten - wichtige Details lässt er in der Erklärung aber weg, die sein Anwalt beim Prozessauftakt am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg verliest.

Er habe sich depressiv gefühlt

Am Morgen der Tat, einem Samstag Anfang November vergangenen Jahres, habe der 40-Jährige sich „depressiv“ gefühlt. Bei einem Spaziergang im Wald nahe Endingen am Kaiserstuhl habe er eine Flasche Obstbrand bis auf wenige Fingerbreit geleert. Als plötzlich eine Frau vor ihm gestanden habe, sei er wütend geworden und habe mit der Flasche zugeschlagen.

C. habe geglaubt, die Frau schon getötet zu haben, erklärt Anwalt Klaus Malek. Was danach passiert sei, wisse er nicht mehr. Er habe keine sexuellen Motive gehabt. Er wisse, dass er Schuld trage - und es tue ihm leid. Trotz des Alkohols behaupte C. nicht, dass er nicht „Herr seiner Sinne“ gewesen sei, sagt der Anwalt. An eine Vergewaltigung der damals 27-jährigen Joggerin könne er sich einfach nicht erinnern.

Während der Verhandlung sitzt der Rumäne mit hängendem Kopf da. Obwohl ihm die Beamten die Handschellen im Gerichtssaal abnahmen, hält er die Hände im Schoß umklammert und lauscht seinem Übersetzer. C. spricht kein Deutsch - und sagt auch sonst nichts. Seiner Nase sieht man die Fraktur, die ihm seine Mithäftlinge in der Untersuchungshaft zufügten, kaum an.

Bemerkenswert emotionslos

Der psychiatrische Gutachter Peter Winkler erläutert, C. wirke bemerkenswert emotionslos, wenn er während seiner Befragungen über die Tat spreche. Er zeige nur Regungen, wenn er von seiner Familie spreche - seiner Frau und den drei Kindern. Sie leben im Osten Rumäniens, in einem Ort, in dem C. einen Teil seiner Kindheit verbrachte.

Seine Eltern hätten sich früh getrennt, er sei bei seinem Vater - ebenfalls Fernfahrer - geblieben. Der Vater habe getrunken, ihn öfter allein gelassen und auch grundlos geschlagen. Er habe keine Freunde gehabt, seine einzige Bezugsperson sei seine Großmutter gewesen. Es sei „keine schöne Kindheit“ gewesen, fasst Winkler zusammen.

Vor zehn Jahren verletzte der damals schon verheiratete C. eine Prostituierte in Rumänien mit einem Messer schwer. Es soll sich um Notwehr gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren damals ein. Es sei die einzige Krise in seiner Ehe gewesen, ansonsten habe es keinen Streit gegeben, berichtet Winkler.

Streit wegen seiner Potenz?

Die Stiefschwester, die C. 2015 nach Deutschland holte, schilderte dies der Polizei jedoch anders. Es habe Streit wegen seiner Potenz gegeben, seine Frau habe ihn verlassen wollen. C. bestreitet dies - und auch, dass er Potenzmittel genommen und Plätze für anonymen Sex aufgesucht habe.

Seine Tat habe er zu verdrängen versucht, berichtet Winkler. Das sei ihm aber nur teilweise gelungen, manchmal komme ihn das Grauen - auch wegen des ihm vorgeworfenen Mords an einer Austauschstudentin im österreichischen Kufstein, die er Anfang 2014 ebenfalls vergewaltigt haben soll.

Erst über diesen Fall kam die Polizei C. auf die Spur. Zu der Tat in Österreich wollte sich C. nicht weiter äußern. Als die Polizei ihn Anfang Juni auf dem Speditionsgelände seines Arbeitgebers festnahm, soll er erleichtert gewesen sein, dass die Ungewissheit zu Ende ging.