Konstanz Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in Stockach, Stühlingen, Oberteuringen, Aach und Daisendorf

Vier Kandidaten stellten sich zur Wahl des neuen Rathauschefs in Stühlingen. Ein Wechsel auf demRathaus-Sessel war garantiert, nachdem Amtsinhaberin Isolde Schäfer nach 24 Amtsjahren nicht mehr antrat., findet ein zweiter Urnengang am 15. Oktober statt.Die Bewerber/innen in der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen waren: Kristin Schippmann (Stühlingen, Rechnungsamtsleiterin), Antonia Dietsche (Bonndorf, Juristin), Heidrun Glaser (Tiengen, freie Journalistin) und Joachim Burger (Wutach, Logistik-Leiter).Ralf Meßmerdie Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Oberteuringen (Bodenseekreis). Die Teuringer hatten die Wahl: Der 45-jährige Leiter des Amts für Bildung, Familie und Sport im Rathaus Friedrichshafen oder der 43-jährige Kämmerer von Horgenzell. Amtsinhaber Karl-Heinz Beck trat nicht mehr an.In der Hegau-Gemeinde Aach trat am Sonntag nur Manfred Ossola als Bewerber für das Bürgermeisteramt an. Die 1825 Wahlberechtigten hatten also keine wirkliche Wahl für die Besetzung des Rathaus-Chefsessels.Klar fiel dann auch das Ergebnis aus:Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 70,4 Prozent.Auch die Bürger von Daisendorf wählten am Sonntag ihren neuen Bürgermeister. Mit Jacqueline Alberti und Jörg Piller bewarben sich zwei Kandidaten um das Amt. Amtsinhaber Frank Lemke hatte schon zu Beginn des Jahres erklärt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht.Der bisherige Amtsinhaber erhielt 66,6 Prozent der Stimmen und kann damit in eine vierte Amtszeit gehen. Es gab eine kleine Auswahl unter zwei Bewerbern: Amtsinhaber Rainer Stolz (61) und Herausforderer Peter Adrian Gäng (46 Jahre, Generalvertreter einer Versicherung) strebten in Stockach nach dem Chefposten im Rathaus.