vor 1 Stunde dpa Stuttgart Deutscher Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für Südwesten heraus

Starkregen, Sturm und Orkanböen in der Region: Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart hat am Sonntag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Vor allem der Schwarzwald-Baar-Kreis sei besonders betroffen.