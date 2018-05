Bad Wildbad/Stuttgart Der schwierige Nachbar

Bad Wildbad ist das erste Wolfsgebiet im Land. Was das für den Wolf und den Menschen bedeutet.

Die massive tödliche Attacke auf eine Schafherde im Nordschwarzwald geht auf das Konto eines einzelnen Wolfes. Bei dem Angriff Ende April bei Bad Wildbad (Kreis Calw) starben 44 Schafe.

Seit wann ist der Wolf in Bad Wildbad? Wie das baden-württembergische Umweltministerium mitteilte, handelt es sich nach einer Genanalyse um ein männliches Einzeltier, das unter dem Kürzel „GW 852m“ bekannt ist und aus Norddeutschland in den Südwesten einwanderte. Zum ersten Mal konnte er im vergangenen November in Bad Wildbad nachgewiesen werden, wo er drei Schafe riss. Dann kurz darauf im nicht weit entfernten Simmersfeld, danach im Dezember im weiter südlich gelegenen Bad-Rippoldsau-Schapbach und elf Tage später – wieder weiter nördlich – im Örtchen Seewald. Wann wird ein Wolf sesshaft? „Nachdem dieser Wolf jetzt über fast ein halbes Jahr die Region offenbar nicht verlassen hat, müssen wir davon ausgehen, dass er hier sesshaft geworden ist“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Das Tier sei kein durchwandernder Wolf mehr. „Das heißt, dass er dort bleibt“, bekräftigt Ralf Heineken, Sprecher des Umweltministeriums. Ob sich das Revier durch andere Artgenossen vergrößert, kann laut Heineken durchaus passieren. Zwar gebe es „einsame Wölfe“, doch sollte sich ein Weibchen finden, muss das nicht so bleiben. Bad Wildbad wird zum Wolfsgebiet. Was bedeutet das? Durch den Angriff auf die Schafsherde durch „GW 852m“ wird die Region um Bad Wildbad zum „Wolfsgebiet“. So etwas gibt es schon in Thüringen – im Südwesten bislang noch nicht. Laut Ministerium soll „in Kürze“ um die bekannten Rissstellen des Wolfes herum ein Gebiet mit einem Durchmesser von rund 60 Kilometern ausgewiesen werden, in dem Weidetiere besonders geschützt werden müssen. WerdenNutztierhalter finanziell unterstützt? Nutztierhalter bekommen für extra hohe Schutzzäune 90 Prozent der Kosten vom Land bezahlt. Die Umzäunung muss lückenlos sein; ein Wolf darf sie nicht untergraben können. Wenn Weidetierhalter ihre Herden im „Wolfsgebiet“ nicht richtig schützen, erhalten sie künftig allerdings auch keine Entschädigung mehr. Das Land erstattet den größten Teil der Kosten für Maßnahmen wie mindestens 90 Zentimeter hohe Elektrozäune, Drähte, Erdungsstäbe und Weidezaungerät. Die Schutzanforderungen gelten nur für Schafe, Ziegen und zu Nutzzwecken gehaltenes Gehegewild – nicht aber für Rinder und Pferde. Übergriffe auf diese seien so selten, dass der Schutzaufwand in keinem Verhältnis zum Risiko stehe. Wie werden Halter gerissener Nutztiere entschädigt? Laut Sprecher des Umweltministeriums Ralf Heineken werden Nutztierhalter, deren Tiere von einem Wolf gerissen wurden, über den Ausgleichsfond Wolf zu marktüblichen Preisen entschädigt. „Möglicherweise werden wir diese Fonds erweitern oder durch ein anderes Instrument ergänzen, jetzt, da wir einen sesshaften Wolf haben“, fügt Heineken an. Geknüpft sei die Erfüllung der Anforderungen an den Herdenschutz (erklärt unter Punkt 4). Hat die Attacke auf die Schafsherde Folgen für den Wolf? Die Attacke in der Nacht auf den 30. April bei Bad Wildbad hat für das Raubtier keine Folgen. Es dürfe nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht abgeschossen werden. „Erst wenn es einem Wolf gelänge, wiederholt ausreichend gesicherte Herden anzugreifen, oder wenn er für Menschen gefährlich zu werden droht, könnte die Ausnahmeregel vom Tötungsverbot im Bundesnaturschutzgesetz greifen“, sagt Untersteller. Was fordern die Nutzverbände? In einem Positionspapier fordern Landnutzerverbände, dass die Wolfspolitik zugunsten der Weidetierhalter ausgerichtet werde. Sie erwarten eine Befreiung der Halter vom Haftungsrisiko und fordern die Aufnahme des Wolfs in das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz Baden-Württemberg. Auch müssten in ökologisch wertvollen Räumen, wo keine Prävention möglich oder zumutbar sei, „Weidetierschutzzonen“ eingerichtet werden. Dort müsse eine „unbürokratische Entnahme von Wölfen trotz Artenschutz“ möglich sein, hieß es. Wie viele Wolfsnachweise gibt es im Südwesten bis jetzt? Bislang wurden in Baden-Württemberg über zehn Wolfsnachweise gemeldet, darunter fünf Tötungen von Rotwild oder Nutztieren, die nachweislich durch Wölfe verursacht wurden. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 60 Rudel, 13 Paare und drei Einzeltiere gezählt – insgesamt etwa 800 Tiere, die meisten davon in Brandenburg.

"Der Wolf ist wieder Teil der Tierwelt"

Landwirtschaftsminister Peter Hauk spricht über das geforderte Wolfsmanagement und fordert einen pragmatischen Umgang mit dem Wolf, wozu auch eine gezielte Entnahme gehöre

Herr Hauk, der Nordschwarzwald wird zum Wolfsgebiet. Seit Jahren wird ein Wolfsmanagement versprochen. Warum gibt es das bisher nicht?

Ich habe großes Vertrauen in den Kollegen Franz Untersteller (Umweltminister, Bündnis 90/Die Grünen), dass der Vorfall mit 44 getöteten Schafen zu denken gibt und die notwendigen Maßnahmen jetzt kommen. Ich bin überzeugt, dass wir bis zur Sommerpause Handhabbares haben. Das bisherige Wolfsmanagement besteht aus Absichtserklärungen und Bekenntnissen. Das reicht im konkreten Fall nicht aus. Der Wolf ist wieder Teil der Tierwelt Baden-Württembergs. Deshalb muss man mit den Wölfen umgehen wie mit anderen Wildtieren auch.

Übertreibt es der Koalitionspartner mit dem Artenschutz?

Ich glaube, es ist eher so, dass die Grünen ein wenig getrieben sind von den Naturschutzverbänden. Die legen den Fokus gerne auf eine einzelne Art. Man darf den Artenschutz aber nicht auf eine Art konzentrieren. Wenn der Wolf dafür sorgt, dass es keine Schafe mehr gibt, die unsere Landschaft frei halten, haben wir einen Artenrückgang, der sich gewaschen hat. Diese Gefahr ist mir zu groß. Das gedeihliche Nebeneinander wird nicht so funktionieren, wie sich das mancher Utopist vorstellt. Zum realistischen Umgang muss auch die gezielte Entnahme einzelner Individuen gehören können. In anderen Ländern geht man viel pragmatischer mit dieser Frage um.

Fragen: Peter Reinhardt und Michael Schwarz