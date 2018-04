Achern Der "Trompeter mit der Teufelszunge": Walter Scholz wird 80

Herbert von Karajan nannte ihn einen „Jahrhundert-Trompeter“. Walter Scholz will von der Musik nicht lassen

Walter Scholz denkt nicht an Ruhestand. „Solange ich Musik machen kann, ist keine Zeit, alt zu werden“, sagt er. Im heimischen Wohnzimmer komponiert der Musiker neue Lieder, mit der Trompete übt er mehrere Stunden täglich, zudem gibt er Konzerte und geht auch international auf Tour. Bekannt geworden ist Scholz als „Trompeter mit der Teufelszunge“, sein größter Erfolg bis heute ist die „Sehnsuchtsmelodie“. Am Sonntag, 15. April, wird Walter Scholz 80 Jahre alt.

Scholz wurde im nordhessischen Arolsen geboren, seit Anfang der 1960er-Jahre lebt er im Schwarzwald. Die badische Kleinstadt Achern, an der Grenze von Schwarzwald und Oberrhein gelegen, ist seine Heimat geworden. Ein Rentnerdasein mag Scholz, der seit fast 65 Jahren Profimusiker ist, nicht führen. Jedes Jahr bringt er ein neues Album heraus. Und er steht auf der Bühne. Es ist zwar etwas ruhiger geworden. Doch auf 120 Auftritte pro Jahr kommt Scholz noch immer, wie er sagt. Gerade ist er von einer Tournee durch Kuba, Mexiko und Israel zurückgekehrt. Die nächsten Auftritte sind bereits geplant.

Deutschlands erfolgreichster Trompeter

Scholz gilt als Deutschlands erfolgreichster Trompeter. Herbert von Karajan (1908-1989) nannte ihn einen „Jahrhundert-Trompeter“, der Operettenkomponist Robert Stolz (1880-1975) lobte ihn als „Trompeter mit dem einfühlsamsten Klang“. Zehn Goldene Schallplatten und drei Mal Platin hat Scholz für seine Kompositionen und weltweit 15 Millionen Tonträger erhalten.

Mit der „Sehnsuchtsmelodie“ stürmte er 1984 die Hitparaden. Das Lied mit dem markanten Klang ist bis heute sein größter Erfolg.

Scholz bekam mit fünf Jahren seine erste Trompete. Das Staatsexamen für Klassische Musik legte er beim Komponisten Franz Willy Neugebauer (1904-1975) ab. Mit 17 Jahren wurde er Solotrompeter am Landestheater Detmold, später dann bei den Staatstheatern Mainz und Darmstadt. Er arbeitete zudem zwei Jahre als Solist bei den Münchner Philharmonikern.

Musikalische Legende

36 Jahre lang, von 1962 bis 1998, war er Erster Solotrompeter im Sinfonieorchester des damaligen Südwestfunks in Baden-Baden. Mit der Trompete hat er sich in der hart umkämpften Volksmusikbranche einen Spitzenplatz erspielt, ist zur musikalischen Legende geworden, wie sein Kollege Stefan Mross sagt. Für Trompeter sei Scholz „das allergrößte Vorbild“. Keiner spiele dieses anspruchsvolle Instrument so virtuos wie er.

Während Scholz auf der Bühne steht, kümmert sich seine zweite Ehefrau Silvia (52) – eine frühere Sängerin der Fischer-Chöre – um das Management. Sohn Alexander (29) hat an der Musikhochschule in Berlin studiert und arbeitet derzeit als Opernregisseur.

Walter Scholz im Video: