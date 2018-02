vor 4 Stunden Nils Köhler Exklusiv Verkehr Der Flughafen Zürich will expandieren – Südbaden reagiert skeptisch

Der Flughafen Zürich hat Großes vor: Bis 2030 sollen hier jedes Jahr 50 Millionen statt bisher 29 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Die Kapazitätserhöhung sorgt in der Schweiz für Beifall, in Südbaden jedoch für Kritik. Die Bürgerinitiative gegen Flugverkehrsbelastung will die Pläne nicht kampflos hinnehmen.