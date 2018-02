Region Das war die Fastnacht 2018: Ein Rückblick auf die schönsten und verrücktesten Momente

Die Masken sind abgenommen, die Fasnacht 2018 ist Geschichte. Wir blicken noch einmal zurück - auf bunte Straßen, feiernde Narren und viele glückliche Gesichter!

Sechs Tage lang haben die Narren in der Hochphase der Fastnacht gefeiert. Jetzt ist die fünfte Jahreszeit vorbei, die Masken sind abgenommen, die Fastnacht unter Wehklagen verabschiedet. Wir blicken noch einmal zurück auf die schönsten Momente in der Region, vom Bodensee über den Schwarzwald bis hin an den Hochrhein. Alle Fastnachtsbilder aus der Region finden Sie hier.



Auch in diesem Jahr haben die Narren in der Region bei ihrem Häs wieder viel Kreativität bewiesen. Einige der verrücktesten Kostüme zeigen wir hier.

Und auch die ganz kleinen Narren haben schon eifrig mitgefeiert. Unsere Auswahl der goldigsten Hästräger sehen Sie hier.