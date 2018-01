Bonn Das sagen Delegierte aus dem Südwesten zur Entscheidung auf dem SPD-Parteitag

In der GroKo-Frage ist auch die baden-württembergische SPD zerstritten. Dennoch sprechen sich die Delegierten aus dem Südwesten mehrheitlich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus. Wir sprachen mit Delegierten aus der SÜDKURIER-Region.

Rita Schwarzelühr-Sutter, Waldshut

"Es war eine spannende und sehr faire Diskussion, die sicher auch die Stimmung von Vor-Ort widergespiegelt hat. Ich bin froh, dass jetzt alle Mitglieder über eine mögliche Koalition abstimmen können. Ab jetzt geht es darum "Fleisch bei die Knochen" in den Koalitionsverhandlungen zu bringen und einen Koalitionsvertrag auszuarbeiten, der die Menschen überzeugt und der ihnen wieder mehr Vertrauen in den Staat und die Politik gibt."

Gernot Erler, Freiburg

"Ich habe mit Ja gestimmt. Im Gang zu Neuwahlen mit der Schuld bei der SPD sehe ich null Perspektive. Der Parteitag hat Druck aufgebaut, in Sachen Befristung, Zweiklassenmedizin und Familiennachzug noch was rauszuverhandeln. Der Ball konnte wieder ins Feld von CDU/CSU gespielt werden. Das Abstimmungsergebnis ist so, dass beide Gruppen damit ganz gut leben können."

Lina Seitzl, Konstanz

"Ich bin erleichtert, dass die Delegierten Koalitionsverhandlungen mehrheitlich zugestimmt haben. Die SPD übernimmt damit Verantwortung für das Land und kann dafür sorgen, dass das Leben der Menschen besser wird. Gleichwohl macht das knappe Ergebnis deutlich, dass einige für die SPD wichtige Punkte derzeit noch nicht ausreichend in den Sondierungsergebnissen bedacht werden und es hier zu Nachbesserungen kommen muss – vor allem im Bereich der Asyl- und Gesundheitsbericht."

Leon Hahn, Überlingen



"Wir Jusos haben gemeinsam mit vielen Delegierten deutlich gemacht, wo unsere Bedenken liegen. Wir erkennen das Parteitagsergebnis natürlich an und erwarten, dass die Nachbesserungen bei sachgrundloser Befristung, Familienzusammenführung und Abschaffung der Zwei-Klassenmedizin in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt werden. Ich bin stolz auf die Diskussion in der SPD und bin sicher, dass letztlich die Mitglieder verantwortungsvoll abstimmen. Das war heute eine Sternstunde der Demokratie.“

Hilde Mattheis, Ulm

"Das Abstimmungsergebnis ist knapp. Mit 56 Prozent ist die Zustimmung nicht sehr groß – zumal die 42 Mitglieder des Bundesvorstandes mitgezählt sind. Wir werden jetzt bei den Mitgliedern für unsere Haltung gegen eine Neuauflage der großen Koalition werben. Zunächst mit: Tritt ein (in die SPD), sag Nein!"

Stella Kirgiane-Efremidou, Zollernalb-Sigmaringen: "Die SPD hat ein Ergebnis, welches die Stimmung innerhalb der Partei aufzeigt. Die Delegierten haben sehr offen, aber konstruktiv, miteinander diskutiert. Ich selbst habe mit Nein gestimmt – nach langen und schwierigen Überlegungen. Grund dafür war hauptsächlich, dass ich gerne Wort halte! Ich hatte direkt am Wahlabend und auch die Wochen danach mehrmals gesagt, dass eine erneute GroKo nicht gut für die Partei und das Land ist und dass ich es nicht vertreten könnte, wenn die AfD stärkste Oppositionspartei werden würde.

Ich kann mit dem heutigen Ergebnis aber sehr gut leben, weil die Mitglieder jetzt über die der Koalitionsverhandlungen entscheiden können."