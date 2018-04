Freiburg Das erste Urteil steht fest: Zehn Jahre Haft im Staufener Missbrauchsfall

Im Staufener Missbrauchsfall steht nun der erste Schuldspruch fest. Das Gericht beschreibt die Straftaten dabei in drastischen Worten.

Das erste Urteil im Staufener Missbrauchsfall ist gestern gesprochen worden – und es fiel aus Sicht des Angeklagten hart aus. Der 41-jährige Gelegenheitsarbeiter Markus K. muss wegen schwerem sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung eines neunjährigen Jungen für zehn Jahre ins Gefängnis. Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Freiburg unter Vorsitz von Stefan Bürgelin ordnete zugleich Sicherungsverwahrung nach der Haft an.

Was Markus K. dem Kind angetan hat, schilderte Bürgelin noch einmal mit drastischen Tatdarstellungen. Zweifel an den Vergewaltigungshandlungen waren gar nicht erst aufgekommen in dem in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess. Markus K. war geständig, allerdings bei erdrückender Beweislage, denn die zweite Vergewaltigung des an einen Stuhl gefesselten Kindes unter Anwendung von roher Gewalt war von zwei Kameras aufgezeichnet worden. Richter Stefan Bürgelin sprach in der mündlichen Urteilsbegründung von einem „Martyrium“ des Neunjährigen, dessen extremer Ekel und Schmerz während der Tat allzu deutlich geworden sei. Am ganzen Körper zitternd habe das Kind den Missbrauch über sich ergehen lassen und versucht, sich durch Selbstgespräche abzulenken.

Gemeinsame Haftzeiten

Dass der Schuljunge in diese Situation kam, hatten seine 45-jährige Mutter Berrin T. und deren wegen Vergewaltigung eines Mädchens vorbestrafter Lebensgefährte Christian L. als Haupttäter eingefädelt. Christian L. kannte den wegen Vergewaltigung eines zehnjährigen Jungen vorbestraften Markus K. aus gemeinsamer Haftzeit. Im Jahr 2017 wurde der Kontakt ausgebaut, Markus K. erfuhr, dass Christian L. ihm den Sohn seiner Lebenspartnerin für Sexzwecke zuführen könnte. Beim ersten Mal wurde die Vergewaltigung abgebrochen, weil das Kind weinte und seinem Peiniger nicht wie gewünscht zu Willen war. Um das Kind gefügig zu machen, hatte Christian L. ihm erzählt, Markus K. sei ein Polizist. 20 Euro soll Markus K. dem Jungen zugesteckt haben, wie mit seinem Stiefvater vorher vereinbart.

Die Mutter saß im Nebenzimmer

Die erste Tat geschah in der Nähe von Staufen im Freien, die noch grausamere Vergewaltigung musste das entkleidete Kind in seinem Kinderzimmer in der Wohnung der Mutter über sich ergehen lassen. Mutter und Lebenspartner saßen in Hörweite im Nebenzimmer, und Christian L. missbrauchte den Jungen auch noch, nachdem Markus K. mit ihm fertig war. Später schaute sich die Mutter dann die Videos an – das war nach Aussagen von Christian L., der als Zeuge gehört worden war, ihre Art der Befriedigung ihrer sexuellen Interessen am Missbrauch ihres Kindes.

Das Paar wird vom 12. Juni an gesondert vor Gericht stehen und sich nicht nur dafür zu verantworten haben, dass es den Neunjährigen neben Markus K. noch drei anderen Freiern zum Missbrauch gegen Bezahlung für bis zu zehntausend Euro pro Vergewaltigung überließ, sondern auch dafür, dass es den Jungen selbst missbraucht hat.

Therapien schlugen fehl

Laut Erkenntnis des psychiatrischen Gutachters, die sich das Gericht zu eigen machte, ist bei Markus K. eine „schicksalhaft gegebene homosexuelle Pädophilie“ gegeben. Dennoch sei der „intelligente“ Mann voll schuldfähig. Der 41-Jährige empfinde keine Empathie für seine Opfer und könne sexuelle Befriedigung nur durch aggressiven Missbrauch von Jungen erreichen. Allenfalls eine Hormontherapie könne dagegenwirken, zu der er sich einverstanden erklären müsste. Die Sicherungsverwahrung sah das Gericht vor allem deshalb als notwendig an, weil Markus K. schon 2009 einen Jungen vergewaltigt hat. Die anschließende Haftstrafe von mehr als vier Jahren und mehrere Therapien seien fehlgeschlagen und hätten ihn nicht beeindruckt.

Für Markus K. hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin zwölfeinhalb Jahre Gefängnis und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Das Gericht kam zu dem Schluss, eine Gesamtstrafe von zehn Jahren vor der Sicherungsverwahrung sei angemessen. Kommentar der Nebenklägerin, die den neunjährigen Jungen vertritt, obwohl sie eine höhere Bestrafung verlangt hatte: „Das Urteil ist tat- und schuldangemessen“. Ähnlich äußerte sich die Staatsanwältin. Die Verteidigerin von Markus K. hatte keinen Strafantrag bestellt, war aber einer Sicherungsverwahrung nach Verbüßung einer Haftstrafe entgegengetreten.

Der Angeklagte, ein breitschultriger großer Mann mit kurzem grauem Haar und kurzgeschnittenem Bart, nahm das Urteil ohne Regung entgegen. Erschüttert von dem Urteil und seinen Taten erschien der 41-Jährige nicht, zumindest ließ er das nicht erkennen.

Missbrauchsfall Staufen