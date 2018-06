vor 15 Stunden Mirjam Moll Exklusiv Themen des Tages Das beschauliche Staufen ist zum Inbegriff eines Missbrauchsfalls geworden - Eine Spurensuche vor Ort

Die beschauliche Breisgau-Gemeinde Staufen ist zum Inbegriff eines brutalen Missbrauchsfalls geworden. Am Montag beginnt der Prozess gegen die beiden Hauptbeschuldigten. Wie die Bewohner mit dem Unaussprechlichen umgehen und was der Bürgermeister sagt, lesen Sie in unserer Reportage.